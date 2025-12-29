29 दिसंबर 2025,

सोमवार

इंदौर

पुराने केस में फंसे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, जाना पड़ा कोर्ट

Jitu Patwari- धारा 144 के उल्लंघन का केस, इंदौर कोर्ट में पेश हुए जीतू पटवारी

इंदौर

image

deepak deewan

Dec 29, 2025

इंदौर कोर्ट में पेश हुए जीतू पटवारी

इंदौर कोर्ट में पेश हुए जीतू पटवारी

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की मुसीबतें कम नहीं हो रहीं हैं। पार्टी में चल रहे अंदरूनी घमासान के बीच उन्हें पुराने न्यायालयीन मामलों से भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे ही एक पुराने केस में फंसे जीतू पटवारी को सोमवार को कोर्ट जाना पड़ा। मामला कोरोना काल का है जब वे राजवाड़ा पर प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। इस केस में जीतू पटवारी आज इंदौर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पेशी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की।

कोरोना काल में जीतू पटवारी, तत्कालीन कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया था। बिना अनुमति प्रदर्शन करने का यह केस अभी भी चल रहा है।

कांग्रेसियों ने राजबाड़ा में प्रदर्शन किया था

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कोरोना के दौरान प्रशासनिक छूट के बाद पूरा बाजार खुला जिसके बाद मध्य क्षेत्र के व्यापारियों ने भी बाजारों को खोलने की मांग की। कांग्रेसियों ने इसका समर्थन किया और इसके लिए राजबाड़ा में प्रदर्शन किया था।
जनसमर्थन जुटाने के लिए राजबाड़ा, शीतला माता बाजारों में कांग्रेसी पैदल घूमे। निहालपुरा में बंद दुकानों के शटर ऊपर उठवाकर बाजार खोला। इसके बाद कांग्रेसियों पर केस दर्ज कर लिया गया था।

धारा 144 के उल्लंघन का प्रकरण कोर्ट में चल रहा

धारा 144 के उल्लंघन का यह प्रकरण अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को कोर्ट में पेश होना पड़ा। उनके साथ तत्कालीन विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, तत्कालीन शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बकलीवाल भी कोर्ट में पेश हुए।

Updated on:

29 Dec 2025 09:57 pm

Published on:

29 Dec 2025 09:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / पुराने केस में फंसे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, जाना पड़ा कोर्ट

