पुराने केस में फंसे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, जाना पड़ा कोर्ट

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की मुसीबतें कम नहीं हो रहीं हैं। पार्टी में चल रहे अंदरूनी घमासान के बीच उन्हें पुराने न्यायालयीन मामलों से भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे ही एक पुराने केस में फंसे जीतू पटवारी को सोमवार को कोर्ट जाना पड़ा। मामला कोरोना काल का है जब वे राजवाड़ा पर प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। इस केस में जीतू पटवारी आज इंदौर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पेशी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की।