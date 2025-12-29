29 दिसंबर 2025,

सोमवार

इंदौर

मैट्रिमोनियल साइट पर साथी खोजने वाले हो जाएं अलर्ट ! पार्टनर नहीं…मिलेगा धोखा

MP News: प्रोफाइल में उसने खुद को यूके निवासी बताया था। आरोपी ने शादी की इच्छा जताई और युवती का भरोसा जीत लिया।

इंदौर

image

Astha Awasthi

Dec 29, 2025

matrimonial site प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: जीवनसाथी की तलाश कर रही एक युवती से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए साइबर ठगों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली। आरोपी ने खुद को यूके (यूनाइटेड किंगडम) निवासी बताकर पहले विश्वास जीता और फिर भारत आने व परिवार से मिलने के नाम पर युवती से रुपए ऐंठ लिए। मामले में राऊ थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी का दिया झांसा

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, युवती की पहचान मैट्रि‌मोनियल साइट पर आदित्य कुमार नामक युवक से हुई थी। प्रोफाइल में उसने खुद को यूके निवासी बताया था। आरोपी ने शादी की इच्छा जताई और युवती का भरोसा जीत लिया। कुछ समय बाद कहा कि वह इंडिया आकर परिवार से रिश्ते की बात करना चाहता है।

उसने युवती को फोन कर बताया कि वह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका है। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति ने युवती से संपर्क कर खुद को उसका साथी को बताया और कहा कि युवक भारत में किसी नहीं जानता है। युवती को बताया कि आरोपी के पास 50 हजार पाउंड से अधिक विदेशी मुद्रा है, जिस कारण कस्टम विभाग ने रोक लिया है।

'कस्टम अफसर' बनकर मांगे रुपए

कुछ ही देर बाद एक अन्य व्यक्ति ने खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए युवती को कॉल किया। उसने कहा कि करेंसी एक्सचेंज, टैक्स और अन्य औपचारिकताओं के लिए भारतीय मुद्रा जमा करनी होगी। आरोपी की बातों में आकर युवती ने अलग-अलग किस्तों में करीब 1 लाख 10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए।

फोन बंद, खुली पोल

राशि ट्रांसफर होने के बाद जब आरोपी और उसके कथित साथियों के मोबाइल नंबर बंद आने लगे, तब युवती को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उसने राऊ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस तरह की ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि अनजान या अवेरिफाइड प्रोफाइल पर भरोसा न करें।

Published on:

29 Dec 2025 04:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मैट्रिमोनियल साइट पर साथी खोजने वाले हो जाएं अलर्ट ! पार्टनर नहीं…मिलेगा धोखा

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

