मैट्रिमोनियल साइट पर साथी खोजने वाले हो जाएं अलर्ट ! पार्टनर नहीं…मिलेगा धोखा

राशि ट्रांसफर होने के बाद जब आरोपी और उसके कथित साथियों के मोबाइल नंबर बंद आने लगे, तब युवती को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उसने राऊ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस तरह की ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि अनजान या अवेरिफाइड प्रोफाइल पर भरोसा न करें।