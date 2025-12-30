NH-30 पर भीषण सड़क हादसा: तूफान वाहन कंटेनर से टकराया, तीन की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के मैहर जिले के अंतर्गत नेशनल हाईवे-30 पर सोमवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ग्राम तिलौरा के पास रात करीब सवा 11 बजे तेज रफ्तार तूफान वाहन हाईवे किनारे खड़े एक कंटेनर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में तूफान वाहन के चालक जतन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने गंभीर चोटों के चलते अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में वाहन में सवार 14 लोग घायल हो गए। मंगलवार की सुबह तीसरे घायल की मौत हो गई।



प्राप्त जानकारी के अनुसार, तूफान वाहन में सवार सभी लोग कटनी जिले के पास पड़रिया गांव के निवासी थे, जो अस्थि विसर्जन के लिए कटनी से प्रयागराज जा रहे थे। यात्रा के दौरान ग्राम तिलौरा के पास सड़क किनारे खड़े कंटेनर से वाहन की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद अफरा-तफरी मच गई और एक व्यक्ति वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया, जिसे ग्रामीणों और पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकालकर प्राथमिक मदद पहुंचाई।