एमपी में डे-नाइट मैचों की बढ़ी सुविधा, नए क्रिकेट स्टेडियम का हुआ लोकार्पण

Satna cricket stadium - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को सतना पहुंचे। उन्होंने यहां 652.54 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। सीएम मोहन यादव ने सतना में धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी किया। इस भव्य स्टेडियम में अब डे नाइट मैच आयोजित किए जा सकेंगे। उन्होंने सतना में 650 बेडेड नए अस्पताल भवन का शिलान्यास किया। सीएम मोहन यादव ने अमृत 2.0 योजना के माध्यम से सतना को अनेक विकास कार्यों की सौगातें दीं।