एमपी में डे-नाइट मैचों की बढ़ी सुविधा, नए क्रिकेट स्टेडियम का हुआ लोकार्पण

सतना में नए क्रिकेट स्टेडियम से डे-नाइट मैचों की बढ़ी सुविधा
Satna cricket stadium - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को सतना पहुंचे। उन्होंने यहां 652.54 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। सीएम मोहन यादव ने सतना में धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी किया। इस भव्य स्टेडियम में अब डे नाइट मैच आयोजित किए जा सकेंगे। उन्होंने सतना में 650 बेडेड नए अस्पताल भवन का शिलान्यास किया। सीएम मोहन यादव ने अमृत 2.0 योजना के माध्यम से सतना को अनेक विकास कार्यों की सौगातें दीं।
सतना जिले के प्रभारी मंत्री प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सतना स्मार्ट सिटी में शामिल है। राज्य के नगरीय विकास मंत्री होने के नाते वे सतना जिले के शहरों के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने सीएम मोहन यादव से सतना को एयर कनेक्टिविटी के मामले में और अधिक मजबूत बनाने की मांग की। सतना सांसद गणेश सिंह ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन का जिक्र करते हुए कहा सतना की तस्वीर बदल रही है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड (आईएसबीटी) शहर के लिए बड़ी सौगात है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सतना को आज विकास कार्यों की बड़ी सौगातें मिल रही हैं। उन्होंने खासतौर पर धवारी क्रिकेट स्टेडियम का जिक्र किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यहां 7 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण हुआ है। इसमें डे-नाइट क्रिकेट मैच हो सकेंगे।
सतना महापौर योगेश ताम्रकार ने भी क्रिकेट स्टेडियम के लोकार्पण पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सतना में सर्व सुविधायुक्त आईएसबीटी सहित आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम की भी सुविधा मिल रही है। महापौर योगेश ताम्रकार ने बताया कि सतना शहर के 2350 से अधिक परिवारों को पीएम आवास मिल चुके हैं। नगर निगम सतना पीएम आवास आवंटन में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है।
महापौर ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में सतना नगर निगम को 5 स्टार रेटिंग मिली। नगर निगम सतना को 5 बड़े पुरस्कार मिले हैं। कार्यक्रम में चित्रकूट के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कौल, नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल सहित बड़ी संख्या में आमजन भी उपस्थित थे।
