एमपी में 100 एकड़ में बनेगा नया इंडस्ट्रियल पार्क, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

सीएम मोहन यादव का सतना में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान
Satna- एमपी में एक और विशाल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा। इसे सतना में बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने शनिवार को सतना में हुए कार्यक्रम में यह ऐलान किया। यहां विंध्य व्यापार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सतना, विंध्य क्षेत्र में व्यापार-व्यापार का बड़ा केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों के कार्यकाल में विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई है। सतना विमानतल की एयरस्ट्रिप को बढ़ाकर 1800 मीटर तक किया जा रहा है, जिससे यहां बड़े जेट विमान भी लैंड कर सकेंगे।
चित्रकूट धाम और शारदा माता मंदिर का उल्लेख करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि इनके कारण सतना का इलाका धार्मिक पर्यटन के लिए भी अहम है। राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली सेवा शुरू की है। मुश्किल समय में सहायता के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। नए साल में प्रदेशवासियों को सरकारी बस सेवा की सौगात भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में राज्य का बजट दोगुना कर करीब 7 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। होटल व्यवसाय में राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान किया है।
सीएम मोहन यादव ने सतना में औद्योगिक विकास के लिए नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान किया। यह पार्क 100 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विंध्य व्यापार मेले के आयोजन के लिए विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स को 8 एकड़ जमीन देने की घोषणा भी की। उन्होंने सतना में व्यापारिक गतिविधियों, सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए पीपीपी मोड पर गीता भवन बनाने का ऐलान किया।
कार्यक्रम में सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में सतना जीएसटी कलेक्शन में अग्रणी जिला है। सतना में रोजगार एवं व्यापार-व्यवसाय के प्रोत्साहन के लिए एमएसएमई सेक्टर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित करने की आवश्यकता है।
विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश सुखेजा ने बताया कि विंध्य व्यापार मेला वर्ष 2000 से प्रति दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जा रहा है। यह मेले का 12वां वर्ष है। इसमें 8 राज्यों के लगभग 250 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। यहां रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, मोटे अनाज सहित खान-पान के स्टॉल हैं। उन्होंने राजधानी भोपाल की तर्ज पर सतना में ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाने की बात कही।
कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री और सतना जिले के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, सतना महापौर योगेश ताम्रकार, चैंबर महामंत्री संदीप जैन, मनोहर अग्रवाल, मेला संयोजक उमेश एवं हरिओम सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे।
