एमपी में 100 एकड़ में बनेगा नया इंडस्ट्रियल पार्क, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Satna- एमपी में एक और विशाल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा। इसे सतना में बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने शनिवार को सतना में हुए कार्यक्रम में यह ऐलान किया। यहां विंध्य व्यापार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सतना, विंध्य क्षेत्र में व्यापार-व्यापार का बड़ा केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों के कार्यकाल में विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई है। सतना विमानतल की एयरस्ट्रिप को बढ़ाकर 1800 मीटर तक किया जा रहा है, जिससे यहां बड़े जेट विमान भी लैंड कर सकेंगे।