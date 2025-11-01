लेडी टीचर को युवक ने दी एसिड फेंकने की धमकी, 15 दिन से कर रहा पीछा..

पीड़िता के मुताबिक 29 अक्टूबर सुबह करीब 9.35 बजे वो पिता के साथ बस स्टैंड पर थी। पिता को रवाना करने के बाद जब वह एटीएम के पास जा रही थी, तभी ललित ने रास्ता रोक लिया। आरोपी ने हाथ पकड़ा और धमकी दी कि यदि उसने किसी और से शादी की तो उसे जान से मार देगा या उस पर एसिड फेंक देगा। इससे घबराकर पीड़िता स्कूल के लिए बस पकड़कर चली गई। शाम तक उसने यह बात परिवार को नहीं बताई, लेकिन जब पता चला कि आरोपी ने यह बात उसके होने वाले ससुराल तक पहुंचा दी है। पीड़िता ने परिवार को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पिता के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।