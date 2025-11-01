लेडी टीचर को युवक ने दी एसिड फेंकने की धमकी, 15 दिन से कर रहा पीछा..

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश के शाजापुर में एक लेडी टीचर ने अपने साथ हो रही छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी को लेकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षिका का आरोप है कि शाजापुर निवासी ललित उसे शादी के लिए परेशान कर रहा है और शादी से इनकार करने पर एसिड फेंकने व जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने बताया कि वह समीपस्थ ग्राम में अध्यापिका है और बस से स्कूल आना-जाना करती है। आरोपी ललित काफी समय से उसे परेशान कर रहा है और बार-बार शादी का दबाव बना रहा है।
पीड़िता लेडी टीचर ने बताया कि 15 फरवरी 2025 को उसने ललित की शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन तब पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की जिसके कारण कुछ समय बाद आरोपी ने फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। शिक्षिका ने बताया कि 15 दिन से आरोपी स्कूल आने-जाने के समय उसका पीछा कर रहा था। 14 अक्टूबर की शाम पांच बजे ललित ने काछीवाड़ा तक उसका पीछा किया था। तब उससे शिक्षिका ने कहा कि उसकी शादी तय हो चुकी है। तो युवक ने कहा कि वह उसकी शादी किसी और से नहीं होने देगा।
पीड़िता के मुताबिक 29 अक्टूबर सुबह करीब 9.35 बजे वो पिता के साथ बस स्टैंड पर थी। पिता को रवाना करने के बाद जब वह एटीएम के पास जा रही थी, तभी ललित ने रास्ता रोक लिया। आरोपी ने हाथ पकड़ा और धमकी दी कि यदि उसने किसी और से शादी की तो उसे जान से मार देगा या उस पर एसिड फेंक देगा। इससे घबराकर पीड़िता स्कूल के लिए बस पकड़कर चली गई। शाम तक उसने यह बात परिवार को नहीं बताई, लेकिन जब पता चला कि आरोपी ने यह बात उसके होने वाले ससुराल तक पहुंचा दी है। पीड़िता ने परिवार को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पिता के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।
