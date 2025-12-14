14 दिसंबर 2025,

रविवार

इटारसी

कामायनी एक्सप्रेस में बवाल, जवान और टीसी के बीच हाथापाई, वीडियो वायरल

MP News: विवाद बिना टिकट यात्रा और जुर्माना नहीं भरने को लेकर हुआ। इस दौरान होमगार्ड सैनिक ने डिप्टी सीटीआई को मारपीट कर घायल कर दिया।

इटारसी

image

Akash Dewani

Dec 14, 2025

Home Guard soldier-Deputy CTI fight Kamayani Express itarsi mp news

Home Guard soldier-Deputy CTI fight in Kamayani Express (फोटो- Patrika.com)

Home Guard soldier-Deputy CTI fight: बलिया से मुंबई जा रही कामायनी एक्सप्रेस (Kamayani Express) के स्लीपर कोच में टिकट चेकिंग के दौरान डिप्टी सीटीआई (चीफ टिकट इंस्पेक्टर) और एक होमगार्ड सैनिक के बीच मारपीट हो गई। विवाद बिना टिकट यात्रा और जुर्माना नहीं भरने को लेकर हुआ। इस दौरान होमगार्ड सैनिक ने डिप्टी सीटीआई को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद जीआरपी इटारसी में दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज किया गया। (MP News)

ये है पूरा मामला

घटना शनिवार को रानी कमलापति से नर्मदापुरम स्टेशन के बीच हुई। सूचना मिलने पर आरपीएफ ने नर्मदापुरम में आरोपी होमगार्ड सैनिक और इटारसी में उसके पिता को ट्रेन से उतार लिया। डिप्टी सीटीआई राजेश कुमार के मुताबिक आरोपी यात्री खुद को मुंबई जीआरपी में पदस्थ बता रहा था। वे कुल चार लोग मुंबई जा रहे थे।

उनके पास एस 6 कोच में केवल 26 नंबर की एक ही टिकट कन्फर्म थी। बाकी तीन लोगों का टिकट कन्फर्म नहीं था। फाइन भरने के लिए कहा तो वह बदसलूकी करने लगे। झूमाझटकी की और उनके पास रखा सामान भी छुड़ा लिया। होमगार्ड ने मारपीट की।

बोरीवली में होमगार्ड है शिवम

होमगार्ड शिवम पिता ब्रजेश ने कहा कि वह मुंबई के बोरीवली में होमगार्ड है। अपने माता-पिता के साथ बोरीवली जा रहे थे। टीसी चेकिंग के लिए आए तो हम फाइन भरकर टिकट बनवाने के लिए तैयार थे, लेकिन स्टाफ ने ऊंची आवाज में बात की और बदतमीजी शुरू कर दी। मारपीट नहीं की।

होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज

जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि मामले में डिप्टी सीटीआई राजेश कुमार की रिपोर्ट पर राजेश और उसके पिता ब्रजेश के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। होमगार्ड शिवम की रिपोर्ट पर डिप्टी सीटीआई के खिलाफ मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया गया। (MP News)

Published on:

14 Dec 2025 11:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / कामायनी एक्सप्रेस में बवाल, जवान और टीसी के बीच हाथापाई, वीडियो वायरल

इटारसी

मध्य प्रदेश न्यूज़

