कामायनी एक्सप्रेस में बवाल, जवान और टीसी के बीच हाथापाई, वीडियो वायरल

Home Guard soldier-Deputy CTI fight: बलिया से मुंबई जा रही कामायनी एक्सप्रेस (Kamayani Express) के स्लीपर कोच में टिकट चेकिंग के दौरान डिप्टी सीटीआई (चीफ टिकट इंस्पेक्टर) और एक होमगार्ड सैनिक के बीच मारपीट हो गई। विवाद बिना टिकट यात्रा और जुर्माना नहीं भरने को लेकर हुआ। इस दौरान होमगार्ड सैनिक ने डिप्टी सीटीआई को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद जीआरपी इटारसी में दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज किया गया। (MP News)