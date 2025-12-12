नये साल 2026 में सफर से पहले जान लीजिए किन ट्रेनों का बदलेगा टाइम टेबल

इटारसी. रेलवे प्रशासन द्वारा 01 जनवरी, 2026 से ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू की जा रही है। भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर गा?ियों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के अनुसार 01 जनवरी से लागू नई समय-सारणी अनुसार विभिन्न स्टेशनों पर गाडिय़ों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन एवं मंडल में अधिकांश गाडिय़ों की औसत गति बढऩे से समय की बचत होगी।