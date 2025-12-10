10 दिसंबर 2025,

बुधवार

इटारसी

स्टेशन पर अव्यवस्था, अधूरे निर्माण से यात्री परेशान, ऑप्शनल पार्किंग से मिलेगी राहत

अमृत भारत परियोजना के तहत इटारसी रेलवे जंक्शन पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके कारण यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत ने बुधवार को स्टेशन का निरीक्षण किया।

इटारसी

image

Manoj Kumar Kundoo

Dec 10, 2025

Chaos at the station, incomplete construction irks passengers, alternative parking will provide relief

स्टेशन पर अव्यवस्था, अधूरे निर्माण से यात्री परेशान, ऑप्शनल पार्किंग से मिलेगी राहत

इटारसी. अमृत भारत परियोजना के तहत इटारसी रेलवे जंक्शन पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके कारण यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत ने बुधवार को स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। व्यवस्था में सुधार करने डीआरएम पंकज त्यागी को सूचना दी।
निरीक्षण के दौरान पुराने फुट ओवरब्रिज के बंद होने के कारण नए फुट ओवरब्रिज पर यात्रियों की भीड़ और अव्यवस्थाएं देखी गईं। इसके अलावा स्टेशन रोड पर नियमित जाम होना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। योगेंद्र सिंह राजपूत ने मौके पर यात्रियों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं और तत्काल भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी को स्थिति से अवगत कराया। संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रबंधक शुभेन्दु राय, उप स्टेशन प्रबंधक जावेद अख्तर, एडीएमई चंदन सिंह, डीसीआई उत्कर्ष अग्रवाल, एसएम कॉमर्शियल हेड टीसी विकास कश्यप, आईओडब्ल्यू हीरामन अहिरवार, जीआरपी टीआई संजय चौकसे, आरपीएफ स्टाफ, नपा उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, जिला विकास समिति सदस्य प्रशांत अग्रवाल, नपा सभापति राकेश जाधव, पार्थ राजपूत, मनोज शर्मा, बृजेश चौहान, नितिन श्रीवास्तव मौजूद रहे।

सडक़ और पार्किंग की समस्या का समाधान-


स्टेशन रोड पर जाम को कम करने के लिए कई निर्देश दिए गए। नीलम तिराहे से राज टॉकीज तक सडक़ किनारे खराब शोल्डर को तुरंत भरने और दोपहिया व चार पहिया वाहनों की अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जीआरपी थाने के पास, जीवोदय संस्था के सामने रेलवे ग्राउंड की साफ-सफाई और समतलीकरण कर वहां ऑप्शनल पार्किंग विकसित करने का निर्णय लिया गया। सडक़ के दोनों ओर जेसीबी से समतलीकरण कर पेवर ब्लॉक लगाने के भी निर्देश दिए गए।

टिकट काउंटर पर लंबी कतार, लगाई फटकार-


टिकट काउंटर पर लंबी कतारों के कारण बुकिंग पर्यवेक्षक और क्लर्क को कर्तव्य में लापरवाही के लिए फटकार लगाई। यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट काउंटर के सामने बैंच लगाने, शौचालय और पीने के पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्लेटफार्म पर जन आहार की उपलब्धता और गुणवत्ता की जांच की गई। महिला विश्रामगृह में पाई गई अव्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / स्टेशन पर अव्यवस्था, अधूरे निर्माण से यात्री परेशान, ऑप्शनल पार्किंग से मिलेगी राहत

