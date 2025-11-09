Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटारसी

एमपी में यहां से गुजरेंगी मुंबई-केरल और बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को देखते हुए कई विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें से चार स्पेशल ट्रेनें भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

इटारसी

image

Avantika Pandey

Nov 09, 2025

Special trains for Mumbai, Kerala and Bengaluru

Indian Railway इटारसी से गुजरेंगी मुंबई, केरल और बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेन (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को देखते हुए कई विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें से चार स्पेशल ट्रेनें भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों से मुंबई, केरल और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों तक यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी।

बरौनी-एरणाकुलम जंक्शन स्पेशल ट्रेन

बरौनी-एरणाकुलम जंक्शन स्पेशल (गाड़ी संख्या 05263) दो ट्रिप के लिए चलाई जाएगी। यह बरौनी से 11 और 12 नवंबर को रात 10.30 बजे रवानाहोगी। यह अगले दिन दोपहर 2.20 बजे इटारसी पहुंचेगी और चौथे दिन सुबह 6 बजे एरणाकुलम जंक्शन पहुंचेगी। इसके प्रमुख ठहराव पटना, प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, सेलम, थ्रिसुर और आलुवा हैं। इस ट्रेन में 2 इकॉनमी एसी, 8 स्लीपर, 8 सामान्य, 1 जनरेटर कार और 1 एसएलआरडी कोच उपलब्ध होंगे।

मुजफरपुर- बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन

मुजफरपुर- बेंगलुरु स्पेशल (गाड़ी संख्या 05545) भी दो ट्रिप के लिए संचालित होगी। यह मुजफरपुर से 11 और 12 नवंबर 2025 को रात 9.15 बजे चलेगी। यह अगले दिन दोपहर 2.15 बजे इटारसी पहुंचेगी और तीसरे दिन रात 11.50 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। इसके मुय ठहरावों में हाजीपुर, पटना, प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई और कृष्णराजपुरम शामिल हैं। इस ट्रेन में स्लीपर, सामान्य श्रेणी और एसएलआरडी कोच होंगे।

बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन

बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (गाड़ी संख्या 05265) है, जो एक ट्रिप के लिए चलेगी। यह ट्रेन बरौनी से 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे रवाना होगी।

बांद्रा टर्मिनस-बरौनी स्पेशल ट्रेन

बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (गाड़ी संख्या 05267) भी एक ट्रिप के लिए निर्धारित की गई है। यह बरौनी से 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे चलेगी। यह अगले दिन सुबह 09.05 बजे इटारसी पहुंचेगी और तीसरे दिन सुबह 05.45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसके ठहराव पहली ट्रेन के समान ही रहेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी के 24 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस, देखें लिस्ट
भोपाल
MP BJP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 12:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / एमपी में यहां से गुजरेंगी मुंबई-केरल और बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

इटारसी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रीवा-भोपाल सुपरफास्ट ट्रेन के इंजन में लगी आग, स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

इटारसी

आउटर पर नहीं रुकेगी कोई भी ट्रेन, 2525 करोड़ की नई रेल लाइन का काम शुरू

itarasi amla third rail line construction work no outer train stoppage mp news
इटारसी

एमपी में एथेन गैस टेंकर में जोरदार ब्लास्ट, कई घायल, सड़क से गुजर रहे लोग भी चपेट में आए

Many injured in powerful ethane gas tanker blast in Itarsi
इटारसी

‘फाइल ढूंढने वाले को दूंगा 51 हजार’, तहसीलदार ऑफिस के सामने बैठे किसान ने की घोषणा

farmer announces reward missing file search itarasi tehsil mp news
इटारसी

यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी….जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगेंगे जनरल कोच

diwali bhopal jabalpur route Jan Shatabdi Express general coach railway updates
इटारसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.