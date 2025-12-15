15 दिसंबर 2025,

सोमवार

इटारसी

इटारसी के नहर में डूबे दोनों युवकों के शव मिले

इटारसी के पास जमानी बड़ी नहर में शुक्रवार शाम डूबे दोनों युवकों के शव सोमवार को बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मृतक की पहचान सारंग चौधरी उर्फ छोटू और शिवशंकर उर्फ धन्नू वर्मा के रूप में की है। दोनों भट्टी गांव के रहने वाले हैं।

इटारसी

image

Manoj Kumar Kundoo

Dec 15, 2025

Bodies of two youths found drowned in Itarsi canal

इटारसी के पास जमानी बड़ी नहर में शुक्रवार शाम डूबे दोनों युवकों के शव सोमवार को बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मृतक की पहचान सारंग चौधरी उर्फ छोटू और शिवशंकर उर्फ धन्नू वर्मा के रूप में की है। दोनों भट्टी गांव के रहने वाले हैं।

इटारसी. इटारसी के पास जमानी बड़ी नहर में शुक्रवार शाम डूबे दोनों युवकों के शव सोमवार को बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मृतक की पहचान सारंग चौधरी उर्फ छोटू और शिवशंकर उर्फ धन्नू वर्मा के रूप में की है। दोनों भट्टी गांव के रहने वाले हैं।
पथरौटा थाना प्रभारी संजीव कुमार पवार ने बताया कि दोनों युवक ग्राम भट्टी के निवासी थे और उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वे शुक्रवार शाम को नहर में डूब गए थे। घटना के बाद से ही पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य राहत दल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। शुक्रवार और शनिवार को एसडीआरएफ टीम ने नहर में खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। रविवार को भी छोटी और बड़ी नहरों में तलाश जारी रही। सोमवार को रेहटगांव तक नहर में तलाशी के दौरान सारंग चौधरी और उससे करीब पांच सौ मीटर की दूरी पर शिवशंकर उर्फ धन्नू वर्मा का शव बरामद हुआ।

खेत से काम करने के बाद अपने घर भट्टी जा रहे थे युवक


शुक्रवार शाम को नहर पुल से ग्राम भट्टी निवासी शिवशंकर उर्फ धन्नू वर्मा और छोटू चौधरी अपने घर जा रहे थे। पथरौटा थाना प्रभारी संजीव पवार ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी महिला के अनुसार दोनों युवक जमानी की बड़ी नहर के पास पानी पीने के लिए उतरे थे। इसी दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और उसे बचाने के प्रयास में दूसरा युवक भी नहर के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल के पास से दोनों युवकों की बाइक भी मिली थी।

पथरौटा निवासी एक युवक का शव मिला


सर्च ऑपरेशन के दौरान एक अन्य युवक का शव मिला। जिसकी पहचान पथरौटा निवासी 45 वर्षीय साहब चौरे के रूप में हुई। थाना प्रभारी पवार ने बताया कि मृतक साहब चौरे पैरालाइज था। वह शुक्रवार शाम को घर से निकला था। जिसका शव नहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला।

Updated on:

15 Dec 2025 09:51 pm

Published on:

15 Dec 2025 09:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / इटारसी के नहर में डूबे दोनों युवकों के शव मिले

इटारसी

मध्य प्रदेश न्यूज़

