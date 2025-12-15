इटारसी के नहर में डूबे दोनों युवकों के शव मिले

इटारसी. इटारसी के पास जमानी बड़ी नहर में शुक्रवार शाम डूबे दोनों युवकों के शव सोमवार को बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मृतक की पहचान सारंग चौधरी उर्फ छोटू और शिवशंकर उर्फ धन्नू वर्मा के रूप में की है। दोनों भट्टी गांव के रहने वाले हैं।

पथरौटा थाना प्रभारी संजीव कुमार पवार ने बताया कि दोनों युवक ग्राम भट्टी के निवासी थे और उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वे शुक्रवार शाम को नहर में डूब गए थे। घटना के बाद से ही पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य राहत दल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। शुक्रवार और शनिवार को एसडीआरएफ टीम ने नहर में खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। रविवार को भी छोटी और बड़ी नहरों में तलाश जारी रही। सोमवार को रेहटगांव तक नहर में तलाशी के दौरान सारंग चौधरी और उससे करीब पांच सौ मीटर की दूरी पर शिवशंकर उर्फ धन्नू वर्मा का शव बरामद हुआ।