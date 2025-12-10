अभा हॉकी प्रतियोगिता में देशभर की नामचीन टीमों के बीच होगा मुकाबला

इटारसी में होगी अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता
इटारसी. भारतीय हॉकी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 से 21 दिसंबर तक अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका परिषद मिनी गांधी स्टेडियम में इस हॉकी महाकुंभ की मेजबानी करेगी। मंगलवार को न्यास कॉलोनी स्थित ठाकुरजी गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजन की विस्तृत जानकारी साझा की गई। नपा अध्यक्ष पंकज चौरे, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष राहुल चौरे, वरिष्ठ खिलाड़ी एससी लाल, कोच दीपसिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, सचिव सर्वप्रीत सिंह भाटिया, वरिष्ठ खिलाड़ी जयराज सिंह भानू, रविन्द्र जोशी, शेख नियाज, गिडियन अल्फ्रेड, अमित श्रीवास, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ठाकुर, गोलू भाटिया और बिट्टू बोहरा सहित कई खिलाड़ी मौजूद रहे। संचालन जयकिशोर चौधरी ने किया और आभार शैलेन्द्र दुबे ने माना।
मंचासीन अतिथियों ने बताया कि यह आयोजन जन सहयोग और नपा के समर्थन से हो रहा है। 21 दिसंबर को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा। पूरे भारत से लगभग 20 उत्कृष्ट हॉकी टीमें इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगी। नगर पालिका परिषद ने टूर्नामेंट के लिए 9 लाख रुपए की स्वीकृत दी है। शेष राशि जनसहयोग से जुटाई जाएगी। इस वर्ष प्रतियोगिता में घोषित पुरस्कारों के अलावा अनिल मिहानी ने आयोजन समिति को 1 लाख 1 हजार रुपए देने की घोषणा की।
नपा अध्यक्ष चौरे ने कहा कि प्रतियोगिता नपा द्वारा कराई जाती है। इस वर्ष यह आयोजन बच्चों की परीक्षाओं की तिथियों को देखते हुए दिसंबर माह में हो रहा है। अब हर साल दिसंबर में ही प्रतियोगिता होगी। आयोजन समिति अध्यक्ष राहुल चौरे ने कहा कि हॉकी हमारी धरोहर है। हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हर वर्ष की तरह इस बार भी सबके सहयोग से यह भव्य आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ खिलाड़ी एससी लाल बोले- 60 वर्ष से मैं यह टूर्नामेंट देख रहा हूं। यह इटारसी का गौरव है कि जहां प्रदेश की बड़ी-बड़ी प्रतियोगिताएं बंद हो गईं। वहीं हमारी यह प्रतियोगिता अब तक जारी है।
एसईसीआर बिलासपुर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इलेवन, एनसीआर इलाहाबाद यूपी, पानपोष राउरकेला उड़ीसा, रायपुर एकेडमी छत्तीसगढ़, एफसीआई पुणे महाराष्ट्र, एससीआर सिकंदराबाद तेलंगाना, सांई बरेली उत्तरप्रदेश, एसडब्ल्यूआर बेंगलुरु कर्नाटकरा, आर्मी ग्रीन जालंधन पंजाब, सैफई उत्तरप्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र, भोपाल, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, इंदौर, बैतूल, हरदा, दमोह, इटारसी की टीमों के बीच मुकाबला होगा।
बड़ी खबरेंView All
इटारसी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग