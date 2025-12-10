अभा हॉकी प्रतियोगिता में देशभर की नामचीन टीमों के बीच होगा मुकाबला

इटारसी. भारतीय हॉकी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 से 21 दिसंबर तक अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका परिषद मिनी गांधी स्टेडियम में इस हॉकी महाकुंभ की मेजबानी करेगी। मंगलवार को न्यास कॉलोनी स्थित ठाकुरजी गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजन की विस्तृत जानकारी साझा की गई। नपा अध्यक्ष पंकज चौरे, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष राहुल चौरे, वरिष्ठ खिलाड़ी एससी लाल, कोच दीपसिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, सचिव सर्वप्रीत सिंह भाटिया, वरिष्ठ खिलाड़ी जयराज सिंह भानू, रविन्द्र जोशी, शेख नियाज, गिडियन अल्फ्रेड, अमित श्रीवास, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ठाकुर, गोलू भाटिया और बिट्टू बोहरा सहित कई खिलाड़ी मौजूद रहे। संचालन जयकिशोर चौधरी ने किया और आभार शैलेन्द्र दुबे ने माना।