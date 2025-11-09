रीवा-भोपाल सुपरफास्ट ट्रेन के इंजन में लगी आग, स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

MP News: मध्यप्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर उस वक्त हड़कंप मच गया। जब सुबह 6 बजे करीब 22146 रीवा-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में धुआं उठने लगा। जिसके बाद रेलवे की ओर से प्लेटफार्म दो से दूरी बनाए रखने की घोषणा की गई।



दरअसल, शनिवार की रात रीवा-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्थान रीवा रेलवे स्टेशन से रात 10 बजकर 23 मिनट पर रवाना हुई थी। जो कि सतना-कटनी-जबलपुर होते हुए इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंची। तभी अचानक इंजन में धुआं उठने लगा। जिसके बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई।



घटना की जानकारी लगते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद कर्मचारियों ने यात्रियों को इंजन से दूर रहने की घोषणा की। कर्मचारियों की तत्परपता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। इंजन को ट्रेन से अलग किया गया। और दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया।

