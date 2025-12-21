21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटारसी

पेनाल्टी शूटआउट में एनसीआर प्रयागराज बना चैंपियन

खेल भावना, बेजोड़ तकनीक और सांस रोक देने वाले रोमांच के बीच अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने खिताब पर कब्जा जमाया।

2 min read
Google source verification

इटारसी

image

Manoj Kumar Kundoo

Dec 21, 2025

NCR Prayagraj became the champion in the penalty shootout.

पेनाल्टी शूटआउट में एनसीआर प्रयागराज बना चैंपियन

इटारसी. खेल भावना, बेजोड़ तकनीक और सांस रोक देने वाले रोमांच के बीच अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने खिताब पर कब्जा जमाया। मेजबान इटारसी की टीम ने भी अपने प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। समापन अवसर पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सांसद दर्शनसिंह चौधरी और नपा अध्यक्ष पंकज चौरे ने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया।
खिताब के लिए मैदान पर उतरी इंडियन आर्मी जालंधर और एनसीआर प्रयागराज की टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। 10वें मिनट में जालंधर ने गोल कर 1-0 की बढ़त बनाई, जिसे प्रयागराज के जस्सी ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए बराबरी पर ला दिया। दूसरे क्वार्टर में जालंधर के श्रीकांत ने पेनल्टी कॉर्नर भुनाकर स्कोर 2-1 किया, लेकिन 21वें मिनट में प्रयागराज के अजय ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर मुकाबला फिर 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा किया। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 रहने के बाद मुकाबला शूट-आउट में गया, जहां प्रयागराज ने 3-2 से जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की।
समापन समारोह में अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता आयोजन समिति के अध्यक्ष राहुल चौरे, स्वागत समिति अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने प्रतियोगिता की सफलता का श्रेय पूरी टीम को दिया। इस दौरान निपुण गोठी, शिरीष कोठारी, जयकिशोर चौधरी, रविंद्र जोशी, एससी लाल सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।

तीसरे स्थान पर अमर ज्योति क्लब इटारसी


तीसरे और चौथे स्थान के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और अमर ज्योति क्लब इटारसी के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। मैच के 54वें मिनट में बिलासपुर ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। हार का साया इटारसी पर मंडरा रहा था। लेकिन 59वें मिनट में इटारसी ने जबरदस्त वापसी करते हुए बराबरी का गोल दागा। अंतत: पेनाल्टी शूट-आउट में अमर ज्योति क्लब इटारसी ने 3-2 से जीत हासिल कर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान सुरक्षित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 09:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / पेनाल्टी शूटआउट में एनसीआर प्रयागराज बना चैंपियन

बड़ी खबरें

View All

इटारसी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने मिट्टी वाले मैदान में दिखाया हुनर

Indian hockey player showcases his skills on a muddy field
इटारसी

इटारसी के नहर में डूबे दोनों युवकों के शव मिले

Bodies of two youths found drowned in Itarsi canal
इटारसी

कामायनी एक्सप्रेस में होमगार्ड जवान और टीसी बीच मारपीट, केस दर्ज

Home Guard soldier-Deputy CTI fight Kamayani Express itarsi mp news
इटारसी

बनारस-एलटीटी स्पेशल ट्रेन का एमपी में बढ़ा स्टॉपेज, अब इस स्टेशन पर भी रुकेगी

Banaras-LTT Special Train itarsi junction stoppage trains timings changed mp news
इटारसी

नये साल 2026 में सफर से पहले जान लीजिए किन ट्रेनों का बदलेगा टाइम टेबल

Before travelling in the new year 2026, know which trains will have their timetables changed.
इटारसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.