पेनाल्टी शूटआउट में एनसीआर प्रयागराज बना चैंपियन

इटारसी. खेल भावना, बेजोड़ तकनीक और सांस रोक देने वाले रोमांच के बीच अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने खिताब पर कब्जा जमाया। मेजबान इटारसी की टीम ने भी अपने प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। समापन अवसर पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सांसद दर्शनसिंह चौधरी और नपा अध्यक्ष पंकज चौरे ने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया।

खिताब के लिए मैदान पर उतरी इंडियन आर्मी जालंधर और एनसीआर प्रयागराज की टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। 10वें मिनट में जालंधर ने गोल कर 1-0 की बढ़त बनाई, जिसे प्रयागराज के जस्सी ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए बराबरी पर ला दिया। दूसरे क्वार्टर में जालंधर के श्रीकांत ने पेनल्टी कॉर्नर भुनाकर स्कोर 2-1 किया, लेकिन 21वें मिनट में प्रयागराज के अजय ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर मुकाबला फिर 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा किया। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 रहने के बाद मुकाबला शूट-आउट में गया, जहां प्रयागराज ने 3-2 से जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की।

समापन समारोह में अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता आयोजन समिति के अध्यक्ष राहुल चौरे, स्वागत समिति अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने प्रतियोगिता की सफलता का श्रेय पूरी टीम को दिया। इस दौरान निपुण गोठी, शिरीष कोठारी, जयकिशोर चौधरी, रविंद्र जोशी, एससी लाल सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।