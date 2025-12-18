भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने मिट्टी वाले मैदान में दिखाया हुनर

इटारसी. अखिल भारतीय महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का पांचवां दिन पूरी तरह से 'होम बॉय' ओलंपियन विवेक सागर के नाम रहा। भारतीय टीम के उपकप्तान विवेक सागर जैसे ही अपने स्थानीय क्लब 'अमर ज्योति' की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे, दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनकी मौजूदगी में इटारसी की टीम ने रामपुर उत्तरप्रदेश को 7-0 के भारी अंतर से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी धाक जमा दी।

इटारसी ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। विवेक सागर की कप्तानी और मार्गदर्शन में मयंक जेम्स, अंकित, शान गिडियन और प्रदीप ने एक के बाद एक गोल दागकर रामपुर की रक्षापंक्ति को ध्वस्त कर दिया। विवेक सागर को अपने बीच पाकर न केवल स्थानीय खिलाड़ी रोमांचित थे, बल्कि दर्शकों ने भी हर पास और गोल पर जमकर तालियां बजाईं। मैच के दौरान अतिथि पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एएस थोटा, विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, प्रांतीय संगठन मंत्री सुरेन्द्र सोलंकी, नपा अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीओपी वीरेन्द्र मिश्रा, टीआई गौरव बुंदेला, आयोजन समिति अध्यक्ष राहुल चौरे, स्वागत अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे सहित भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।