18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

इटारसी

भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने मिट्टी वाले मैदान में दिखाया हुनर

अखिल भारतीय महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का पांचवां दिन पूरी तरह से 'होम बॉय' ओलंपियन विवेक सागर के नाम रहा।

इटारसी

image

Manoj Kumar Kundoo

Dec 18, 2025

Indian hockey player showcases his skills on a muddy field

भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने मिट्टी वाले मैदान में दिखाया हुनर

इटारसी. अखिल भारतीय महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का पांचवां दिन पूरी तरह से 'होम बॉय' ओलंपियन विवेक सागर के नाम रहा। भारतीय टीम के उपकप्तान विवेक सागर जैसे ही अपने स्थानीय क्लब 'अमर ज्योति' की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे, दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनकी मौजूदगी में इटारसी की टीम ने रामपुर उत्तरप्रदेश को 7-0 के भारी अंतर से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी धाक जमा दी।
इटारसी ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। विवेक सागर की कप्तानी और मार्गदर्शन में मयंक जेम्स, अंकित, शान गिडियन और प्रदीप ने एक के बाद एक गोल दागकर रामपुर की रक्षापंक्ति को ध्वस्त कर दिया। विवेक सागर को अपने बीच पाकर न केवल स्थानीय खिलाड़ी रोमांचित थे, बल्कि दर्शकों ने भी हर पास और गोल पर जमकर तालियां बजाईं। मैच के दौरान अतिथि पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एएस थोटा, विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, प्रांतीय संगठन मंत्री सुरेन्द्र सोलंकी, नपा अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीओपी वीरेन्द्र मिश्रा, टीआई गौरव बुंदेला, आयोजन समिति अध्यक्ष राहुल चौरे, स्वागत अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे सहित भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

अन्य मुकाबलों के नतीजे

पहले मैच में रेलवे बिलासपुर ने सैफई उत्तप्रदेश को 6-0 से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की। दूसरे मैच में एनसीआर प्रयागराज और राजनांदगांव के बीच मैच हुआ। पेनाल्टी शूट-आउट में प्रयागराज ने 3-1 से बाजी मार ली। तीसरे मैच में पानपोस राउरकेला ओडिशा ने कड़े संघर्ष के बाद साई बरेली को 1-0 से मात दी।

अच्छे खिलाड़ी निकलकर देश का नाम रोशन करेंगे

विवेक सागर ने इटारसी की मिट्टी में खेलने के अनुभव को खास बताया। उन्होंने कहा कि यहां के खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में यहां टर्फ भी लगेगा। विवेक सागर बोले- बेहतर सुविधाओं से खिलाडिय़ों को लाभ मिलेगा, जिससे इटारसी से और भी अच्छे खिलाड़ी निकलकर देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि इटारसी और आसपास के क्षेत्र से भविष्य में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे।

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने मिट्टी वाले मैदान में दिखाया हुनर

