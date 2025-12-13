खुशखबरी: बनारस जाने वाली स्पेशल ट्रेन का MP में बढ़ा स्टॉपेज, कई ट्रेनों के समय में बदलाव

मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी कई लंबी दूरी की ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है। इनमें इटारसी और बीना स्टेशन प्रमुख है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि 1 जनवरी 2026 से यात्रा करने से पहले नई समय-सारणी की जानकारी स्टेशन, अधिकृत वेबसाइट, रेल मदद 139 या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। (Trains timings changed)