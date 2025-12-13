खुशखबरी: बनारस जाने वाली स्पेशल ट्रेन का MP में बढ़ा स्टॉपेज, कई ट्रेनों के समय में बदलाव

13 दिसंबर 2025,

इटारसी

खुशखबरी: बनारस जाने वाली स्पेशल ट्रेन का MP में बढ़ा स्टॉपेज, कई ट्रेनों के समय में बदलाव

Trains timings changed: बनारस-एलटीटी स्पेशल ट्रेन (01082) का मध्य प्रदेश में स्टॉपेज बढ़ा दिया गया है। यह इस ट्रेन का एमपी में आंठवा स्टॉपेज है। इसकी मांग कई समय से की जा रही थी।

2 min read
इटारसी

image

Akash Dewani

Dec 13, 2025

Banaras-LTT Special Train itarsi junction stoppage trains timings changed mp news

Banaras-LTT Special Train stoppage in itarsi junction (फोटो- Rail Info website)

Banaras-LTT Special Train: रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इटारसी होकर बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच 01-01 ट्रिप स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। (mp news)

इटारसी में भी रुकेगी ट्रेन

गाड़ी संख्या 01082 बनारस-लोकमान्य तिलक स्पेशल बनारस से 12 दिसंबर को 19.40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 13.50 बजे इटारसी आगमन कर तीसरे दिन 06.25 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01081 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-बनारस स्पेशल दिनांक 14 दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से 08.25 बजे प्रस्थान कर 21.00 बजे इटारसी आगमन कर दूसरे दिन 16.05 बजे पहुंचेगी।

ये होगा ट्रेन का रूट

ट्रेन रास्ते में वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक एवं कल्याण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंडल भोपाल के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को भीड़ भरे सफर से राहत मिलेगी। यात्री अपने समय अनुसार स्पेशल ट्रेनों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आरामदायक तरीके से पहुंच सकेंगे।

1 जनवरी से रेलवे की नई समय-सारणी होगी लागू

पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में 1 जनवरी 2026 से ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू होगी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस नई सारणी में कई प्रमुख ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक बदलाव किया गया है।

इटारसी से गुजरने वाली ट्रेनों की टाइमिंग

इटारसी से गुजरने वाली पुणे सुपौल-पुणे एक्सप्रेस 12149/12150 का नंबर 4 दिसंबर से बदल जाएगा। यह ट्रेन अब 11401/11402 नंबर से संचालित होगी। 1 जनवरी से कई ट्रेनों के प्रारंभिक स्टेशनों से प्रस्थान समय में परिवर्तन होगा। भोपाल-रीवा एक्सप्रेस अब 23.05 के बजाय 23 बजे चलेगी। (mp news)

मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी कई लंबी दूरी की ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है। इनमें इटारसी और बीना स्टेशन प्रमुख है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि 1 जनवरी 2026 से यात्रा करने से पहले नई समय-सारणी की जानकारी स्टेशन, अधिकृत वेबसाइट, रेल मदद 139 या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। (Trains timings changed)

Published on:

13 Dec 2025 02:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / खुशखबरी: बनारस जाने वाली स्पेशल ट्रेन का MP में बढ़ा स्टॉपेज, कई ट्रेनों के समय में बदलाव

