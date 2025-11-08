एमपी के 24 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस, देखें लिस्ट

MP BJP: बिरसा मुंडा के 150वें जन्मदिन के मौके पर 15 नवंबर को भाजपा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में जुट गई है। इस मौके पर भाजपा का फोकस मध्यप्रदेश के 24 जिलों की 47 जनजातीय बहुल विधानसभा सीटों में पकड़ मजबूत करने पर है। इन विधानसभा सीटों में जनजातीय गौरव यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान स्वाभिमान सम्मेलन, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम, जनजातीय स्मारकों, देवस्थानों की साफ सफाई, दीपोत्सव किया जाएगा। यात्राओं का समापन 15 नवंबर को जबलपुर और अलीराजपुर में होगा। यह जानकारी पत्रकारों से रूबरू होते हुए संयुक्त रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री विजय शाह ने दी।