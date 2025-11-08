Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 24 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस, देखें लिस्ट

MP BJP: बिरसा मुंडा के 150वें जन्मदिन के मौके पर 15 नवंबर को भाजपा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में जुट गई है। इस मौके पर भाजपा का फोकस 24 जिलों की 47 जनजातीय बहुल विधानसभा सीटों में पकड़ मजबूत करने पर है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 08, 2025

MP BJP News

MP BJP News जनजातीय गौरव दिवस पर भाजपा 24 जिलों में निकाली जाएंगी गौरव यात्रा (फोटो सोर्स : @Hkhandelwal1964)

MP BJP: बिरसा मुंडा के 150वें जन्मदिन के मौके पर 15 नवंबर को भाजपा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में जुट गई है। इस मौके पर भाजपा का फोकस मध्यप्रदेश के 24 जिलों की 47 जनजातीय बहुल विधानसभा सीटों में पकड़ मजबूत करने पर है। इन विधानसभा सीटों में जनजातीय गौरव यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान स्वाभिमान सम्मेलन, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम, जनजातीय स्मारकों, देवस्थानों की साफ सफाई, दीपोत्सव किया जाएगा। यात्राओं का समापन 15 नवंबर को जबलपुर और अलीराजपुर में होगा। यह जानकारी पत्रकारों से रूबरू होते हुए संयुक्त रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री विजय शाह ने दी।

इन जिलों में निकाली जाएंगी गौरव यात्रा

ये यात्राएं हरदा, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, उमरिया और देवास जिलों में लगातार 4 दिनों तक चलेंगी। मंत्री शाह ने बताया, जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस के समापन अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे।

जबलपुर में आयोजित होगा जनजातीय सम्मेलन

बिरसा मुंडा जयंती के आयोजन को लेकर मंत्री विजय शाह ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के समापन पर जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। जिसे पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों की जनजातीय प्रतिभाओं को सम्मानित करने की भी योजना है। सीएम से भी हमने आग्रह किया है कि वर्ल्ड कप विजेता महिला टीम में शामिल मध्यप्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि भी इस कार्यक्रम में दी जाए।

इसके साथ उन छात्रों से भी इस समारोह में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं, जो सरकार की योजना के अंतर्गत विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार उन्हें भारत आने-जाने का किराया भी देगी। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज टेकाम सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

बेहोश होकर सड़क पर गिरे बुजुर्ग, CPR देकर डायरेक्टर ने बचाई जान, वीडियो वायरल
नीमच
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 12:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 24 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘वोट चोर-गद्दी छोड़’, विपक्ष ने फिर की बीेजेपी को घेरने की तैयारी, ‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस का ‘हल्ला बोल’

MP Congress
भोपाल

Big News: मध्यप्रदेश के 39 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता

Ayurveda colleges get recognition
भोपाल

दुनिया की सबसे आक्रामक पक्षी बुलबुल, आइसर ने खोला छोटी सी चिड़िया का बड़ा रहस्य

MP News Red vented bulbul
भोपाल

यहां दौड़ेंगी 195 इलेक्ट्रिक बसें, शहीदों के नाम पर होंगे नए बस स्टॉप

mp news e bus run in mp
भोपाल

250 रुपये में इलाज, डॉक्टरों ने ऐसे लौटाई 13 मरीजों की आंखों की रोशनी

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.