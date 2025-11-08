बेहोश होकर सड़क पर गिरे बुजुर्ग, CPR देकर डायरेक्टर ने बचाई जान, वीडियो वायरल

MP News: नीमच शहर में शुक्रवार दोपहर राजस्व कॉलोनी में उस वक्त दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग अचानक सड़क पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राह चलते एक वृद्ध को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे सड़क किनारे बेहोश होकर गिर गए। आसपास मौजूद लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।उसी दौरान वहां से गुजर रहे एंटी-करप्शन डायरेक्टरेट के डायरेक्टर श्रीपाल बघेरवाल ने यह दृश्य देखा और बिना एक पल गंवाए गाड़ी रोकी। उन्होंने तुरंत वृद्ध की नब्ज़ और सांसें जांचीं, जो लगभग बंद हो चुकी थीं। स्थिति की गंभीरता समझते हुए बघेरवाल ने मौके पर ही सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) देना शुरू किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।