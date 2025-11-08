Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

बेहोश होकर सड़क पर गिरे बुजुर्ग, CPR देकर डायरेक्टर ने बचाई जान, वीडियो वायरल

MP News: नीमच शहर में शुक्रवार दोपहर राजस्व कॉलोनी में उस वक्त दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग अचानक सड़क पर गिर पड़ा। वहां से गुजर रहे एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर श्रीपाल बघेरवाल ने बिना एक पल गवाए बुजुर्ग को जिंदगी की डोर थमा दी।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Avantika Pandey

Nov 08, 2025

MP News

mp news CPR देकर एंटी-करप्शन डायरेक्टर ने बचाई बुजुर्ग की जान (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: नीमच शहर में शुक्रवार दोपहर राजस्व कॉलोनी में उस वक्त दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग अचानक सड़क पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राह चलते एक वृद्ध को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे सड़क किनारे बेहोश होकर गिर गए। आसपास मौजूद लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।उसी दौरान वहां से गुजर रहे एंटी-करप्शन डायरेक्टरेट के डायरेक्टर श्रीपाल बघेरवाल ने यह दृश्य देखा और बिना एक पल गंवाए गाड़ी रोकी। उन्होंने तुरंत वृद्ध की नब्ज़ और सांसें जांचीं, जो लगभग बंद हो चुकी थीं। स्थिति की गंभीरता समझते हुए बघेरवाल ने मौके पर ही सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) देना शुरू किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सकारात्मक असर हुआ

करीब दो मिनट तक लगातार सीपीआर देने का सकारात्मक असर हुआ। वृद्ध ने धीरे-धीरे सांस लेना शुरू कर दिया और उनकी दिल की धड़कन वापस लौट आई। मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से मौत से लड़ते इंसान को फिर जिंदगी पाते देखा। इसके बाद बुजुर्ग को एम्बुलेंस में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत अब स्थिर बताई है। बघेरवाल ने घटना के बाद किसी तरह का प्रचार नहीं किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने कहा कि सीपीआर देना सभी को आना चाहिए, घर में जरुरत होने पर जिंदगी बचाने के काम आएगा।

ये भी पढ़ें

Big News: मध्यप्रदेश के 39 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता
भोपाल
Ayurveda colleges get recognition

CPR का मतलब

सीपीआर (CPR)का मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, जो एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है। यह तब की जाती है जब किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है, ताकि मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता रहे। सीपीआर में छाती पर दबाव डालना और कृत्रिम श्वास देना शामिल है, जब तक कि आपातकालीन चिकित्सा सहायता न मिल जाए। सीपीआर से जान बच सकती है, जैसा कि आज हुआ।

AI के अनुसार सीपीआर के बारे में मुख्य बात

  • कब करें: सीपीआर तब की जाती है जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो या उसका दिल काम नहीं कर रहा हो, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट के दौरान।
  • क्या करें: इसमें छाती पर दबाव डालना (हृदय के ऊपर) और बचाव श्वास (मुंह से सांस देना) शामिल है।
  • उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य हृदय को रक्त पंप करने में मदद करना और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचाना है।
  • अनुपात: सामान्यतः 30 बार छाती पर दबाव डालने के बाद दो बार कृत्रिम श्वास दी जाती है (30:02 का अनुपात)।
  • महत्व: यह एक महत्वपूर्ण जीवनरक्षक तकनीक है जिसे कोई भी सीख सकता है और यह आपातकाल के दौरान व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाती है।

संबंधित खबरें

Road Accident

नशे में धुत ASI ने कार से एक साथ 4 बाइक सवारों को रौंदा, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

mp news

350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री का विरोध हुआ हिंसक, वाहनों में तोड़फोड़

Vehicles stranded on the road due to highway jam in Neemuch

एमपी में हाईवे जाम, सड़क पर फंस गईं एक हजार से ज्यादा गाड़ियां

filmy style theft CCTV video viral mobiles stolen neemuch mp news

चोरों का फिल्मी अंदाज, ताले नहीं छत तोड़कर घुसे, लाखों का माल उड़ाते Video Viral

neemuch news

रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक: पति ने खंभे में बांधा, फिर ‘पति-पत्नी और वो’ के बीच चला ड्रामा

neemuch

एमपी में दिवाली की रात कपड़ा शोरूम में लगी आग, 35-40 लाख का नुकसान

PM Awas Yojana

‘पीएम आवास योजना’ में एमपी के 49 लाख परिवारों को मिला अपना घर, इस बार इन लोगों की सबसे सुंदर दिवाली

NEEMUCH

एमपी में RSS के खिलाफ स्टेटस लगाना बुजुर्ग को पड़ा महंगा, भेजा जेल

Farmers chase away a trader in Neemuch over a sharp drop in peanut prices

एमपी में भाव में भारी गिरावट से भड़के किसान, मंडी में व्यापारी को खदेड़ा, जान बचाकर भागा

ये भी पढ़ें

250 रुपये में इलाज, डॉक्टरों ने ऐसे लौटाई 13 मरीजों की आंखों की रोशनी
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 11:18 am

Published on:

08 Nov 2025 10:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / बेहोश होकर सड़क पर गिरे बुजुर्ग, CPR देकर डायरेक्टर ने बचाई जान, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नशे में धुत ASI ने कार से एक साथ 4 बाइक सवारों को रौंदा, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

Road Accident
नीमच

350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री का विरोध हुआ हिंसक, वाहनों में तोड़फोड़

mp news
नीमच

एमपी में हाईवे जाम, सड़क पर फंस गईं एक हजार से ज्यादा गाड़ियां

Vehicles stranded on the road due to highway jam in Neemuch
नीमच

चोरों का फिल्मी अंदाज, ताले नहीं छत तोड़कर घुसे, लाखों का माल उड़ाते Video Viral

filmy style theft CCTV video viral mobiles stolen neemuch mp news
नीमच

रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक: पति ने खंभे में बांधा, फिर ‘पति-पत्नी और वो’ के बीच चला ड्रामा

neemuch news
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.