MP से राजस्थान की दूरी कम करेगी ये सड़क, 12 मीटर तक होगी चौड़ी, किसानों को मिलेगा फायदा

एमपीआरडीसी (MPRDC) के अधिकारियों के अनुसार इस समय यह मार्ग 5.5 चौड़ा है। इसको 12 मीटर का मीटर किया जा रहा है। इसमें 10 मीटर डामर सड़क होगी एवं दोनों तरफ 1-1 मीटर के शोल्डर बनाए जा रहे है। इससे आने-जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग लेन मिलेगी। 85 किमी के मार्ग पर 133 पुल-पुलिया बनना है। बारिश के दौरान मोरवन, दड़ौली सहित अन्य जगह मार्ग बंद होने की समस्या भी खत्म होगी। अभी सिंगोली सफर में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मार्ग बनने के बाद समय आधा हो जाएगा।