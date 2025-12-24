24 दिसंबर 2025,

बुधवार

नीमच

MP से राजस्थान की दूरी कम करेगी ये सड़क, 12 मीटर तक होगी चौड़ी, किसानों को मिलेगा फायदा

Road Construction: मध्य प्रदेश में यहां दो साल से बदहाल मार्ग पर आखिरकार काम शुरू हो गया है। 12 मीटर चौड़ी सड़क, पुल-पुलिया और कम समय में सफर, हजारों को राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Akash Dewani

Dec 24, 2025

neemuch-kota road construction begins mp news

MPRDC begins neemuch-kota road construction (फोटो- Freepik)

MP News: लंबे इंतजार के बाद नीमच को कोटा से जोड़ने के लिए नीमच-सिंगोली 85 किमी मार्ग निर्माण कार्य (road construction) शुरू हो गया है। यह मार्ग दो साल से भी अधिक समय से जर्जर हो गया था। अब एमपीआरडीसी ने इसको बनाने की शुरुआत कर दी है। नीमच के पीजी कॉलेज से सरवानिया महाराज तक 20 किमी मार्ग प्राथमिकता से बनाने से हजारों किसानों से लेकर अन्य ग्रामीणों को लाभ होगा। प्रतिदिन इस मार्ग से करीब 70 से 80 हजार वाहन का आना-जाना होता है।

एमपीआरडीसी (MPRDC) के अधिकारियों के अनुसार इस समय यह मार्ग 5.5 चौड़ा है। इसको 12 मीटर का मीटर किया जा रहा है। इसमें 10 मीटर डामर सड़क होगी एवं दोनों तरफ 1-1 मीटर के शोल्डर बनाए जा रहे है। इससे आने-जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग लेन मिलेगी। 85 किमी के मार्ग पर 133 पुल-पुलिया बनना है। बारिश के दौरान मोरवन, दड़ौली सहित अन्य जगह मार्ग बंद होने की समस्या भी खत्म होगी। अभी सिंगोली सफर में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मार्ग बनने के बाद समय आधा हो जाएगा।

भारी वाहन भी दौड़ते इस मार्ग पर

जिले के मोरवन से रतनगढ़ सिंगोली के मार्ग से यह रोड राजस्थान के बेगू व कोटा से जोड़ता है। बड़ी संख्या में बसों के साथ भारी ट्रक भी आवागमन करते हैं। ऐसे में एक ट्रक के सामने आने पर दूसरे के लिए जगह नहीं मिलती थी। पूर्व में इसी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हुई है। हालांकि लोकसभा व विधानसभा चुनाव के पूर्व जनप्रतिनिधियों ने यह भरोसा दिया था, इस मार्ग को जल्दी बनाया जाएगा, लेकिन टेंडर आदि की प्रक्रिया में ही डेढ़ साल से अधिक समय हो गया।

जर्जर रोड का सुधार है प्राथमिकता

एमपीआरडीसी अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल निविदा लेने वाली ऐजेंसी को प्राथमिकता के आधार पर 20 किमी वाले नीमच पीजी कॉलेज से सरवानिया महाराज से आगे तक निर्माण की मंजूरी दी है। ग्रामीणों के अनुसार 20 किमी का हिस्सा जो सबसे अधिक जर्जर है। मई 2027 तक पूरा 85 किमी मार्ग का निर्माण हो जाएगा। मार्ग कितना जर्जर है इसको इसी से समझा जा सकता है कि बारिश के दौरान 2 फीट तक पानी गड्‌ढों में भर जाता है।

जल्द मिलेगी राहत

नीमच पीजी कॉलेज से सरवानिया महाराज के आगे तक 20 किमी का काम निववा ऐजेंसी ने शुरू कर दिया है। अगले साल बारिश से पहले यह काम पूरा कर सभी को बड़ी राहत देने का पूरा प्रयास है। मई 2027 तक 85 किमी का पूरा निर्माण कर लिया जाएगा। - राहुल बरेड़, इंजीनियर, एमपीआरडीसी, उज्जैन। (MP News)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

