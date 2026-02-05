20 बच्चों को पल्लू से ढंका, खुद पर सहे हजारों डंक, कंचन बाई की शहादत पर सीएम का बड़ा ऐलान

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच जिले से ममता की ऐसी रूहानी तस्वीर सामने आई कि जिसे देखकर हर कोई उसे सैल्यूट करता नजर आया कि संवेदनाएं अभी जिंदा हैं... जावद के रानपुर गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन बाई मेघवाल ने 20 मासूमों की जान बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया। हजारों मधुमक्खियों के बीच ढाल बनकर खड़ी इस वीरांगना के बलिदान ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। अब सीएम मोहन यादव ने इस घटना पर संज्ञान लिया और मृतिका के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। वहीं उसके मासूम बच्चों का खर्च भी अब सरकार उठाएगी।