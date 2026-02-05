20 बच्चों को पल्लू से ढंका, खुद पर सहे हजारों डंक, कंचन बाई की शहादत पर सीएम का बड़ा ऐलान

MP News: मधुमक्खियों के हमले से बच्चों की जान बचाकर खुद की जान देने वाली कंचन बाई मेघवाल के परिवार को मिली राहत। सीएम ने किया ऐलान।(photo:patrika)
MP News: मध्यप्रदेश के नीमच जिले से ममता की ऐसी रूहानी तस्वीर सामने आई कि जिसे देखकर हर कोई उसे सैल्यूट करता नजर आया कि संवेदनाएं अभी जिंदा हैं... जावद के रानपुर गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन बाई मेघवाल ने 20 मासूमों की जान बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया। हजारों मधुमक्खियों के बीच ढाल बनकर खड़ी इस वीरांगना के बलिदान ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। अब सीएम मोहन यादव ने इस घटना पर संज्ञान लिया और मृतिका के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। वहीं उसके मासूम बच्चों का खर्च भी अब सरकार उठाएगी।
तीन दिन पहले सोमवार 1 फरवरी को सामने आए इस हादसले में रानपुर आंगनवाड़ी में किलकारियां गूंज रही थीं। जो अचानक चीखों में बदल गई। पेड़ से मधुमक्खियों के झुंड ने मासूमों पर हमला कर दिया। जब लोग जान बचाकर भाग रहे थे, तब कंचन बाई ही मौत से लड़ने मैदान में दौड़ गई। उसने अपनी साड़ी और पास पड़ी तिरपाल में बच्चों को लपेट लिया। हजारों मधुमक्खियां कंचन पर टूट पड़ीं। उनके डंकों से कंचन का शरीर नीला पड़ता जा रहा था। लेकिन उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि आखिरी बच्चा तक सुरक्षित नहीं पहुंच गया।
कंचन बाई के इस अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:
मामले में स्थानीय संवाददाता कमलेश सराड़ा का कहना है कि... हैरानी की बात यह है कि जहां मुख्यमंत्री सहायता का ऐलान कर रहे हैं और डिप्टी सीएम सहित तमाम जनप्रतिनिधि कंचन बाई को सलामी दे रहे हैं, वहीं नीमच जिला प्रशासन ने प्रेस नोट जारी कर इस बहादुरी को नकार दिया है। प्रशासन का दावा है कि उनकी मौत बच्चों को बचाने के दौरान नहीं हुई। इस विरोधाभास ने क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है कि क्या प्रशासन वीरता पुरस्कार की जिम्मेदारी से बचने के लिए तथ्यों को दबा रहा है?
कंचन बाई के पति शिवलाल पैरालिसिस (लकवा) से पीड़ित हैं और उनके तीन छोटे बच्चे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि कंचन बाई को मरणोपरांत राजकीय सम्मान दिया जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो कि आखिर प्रशासन उनकी शहादत को क्यों नकार रहा है।
