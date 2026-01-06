मध्यप्रदेश राज्य रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट : इंदौर के हर्ष और ऑस्टिन मुख्य दौर में, नीमच के अभिषेक बंधु भी बढ़े

neemuch sports news
नीमच. इंदौर एमपीबीए के हर्ष चोकसे ने भव्य मित्तल को 15-11 15-9 से हराकर कश्मीरी लाल अरोरा स्मृति मध्यप्रदेश राज्य रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुख्य दौर में स्थान बना लिया। इंदौर के ही ऑस्टिन भी मुख्य दौर में प्रवेश पा गए हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें मेयर आनंद की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।
ऑस्टिन पहला गेम हारने के बाद 9-15 15-9 15-5 से जीत का स्वाद चख पाए। यहां लायन डेन में मंगलवार को प्रतियोगिता का क्वालीफाइंग दौर पूरा हुआ। इसमें पुरुष वर्ग से आठ और महिला वर्ग से चार खिलाड़ी बुधवार से खेले जाने वाले मुख्य दौर के मुकाबलों के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब हुए। पुरुष और महिला युगल व मिक्स डबल के लिए दो-दो खिलाड़ी मुख्य दौर में चुनौती देने के लिए पहुंचे हैं। इनमें नीमच के अभिषेक मेहता और अभिषेक शर्मा शामिल हैं, जिन्हें क्वालीफाइंग राउंड के अंतिम मैच में धार के शुभम प्रजापति और अभिमन्यु सिंह से वॉक ओवर मिला।
पुरुष वर्ग के अन्य एकल मुकाबलों में धार के निपेंद्र सिंह ने एमपीबीए के विशेष सोलंकी को 15-9 12-15 15-6 से, एमपीबीए के अनस मोहम्मद शेख ने देवस्व मिश्रा को 15-6 व 15-11, ग्वालियर के कृष्ण कांत दुबे ने इंदौर के नवनीत कंडारे को 15-7 15-7, उज्जैन के आदि पटवा ने नीलेश गुर्जर को 15-14 15-14 और खरगोन के सार्थक कश्यप ने जबलपुर के आयु सुलेरे को 15-12 15-6 से पराजित कर मुख्य दौर में कदम रखा। धार के पार्थ भट्ट भी मुख्य दौर में पहुंचे हैं। उन्हें अंतिम मुकाबले में मंदसौर के रितेश सोनी से वॉक ओवर मिला।
इस वर्ग में अन्वि गर्ग ने आर्या पोरवाल को 15-1 15-5, उज्जैन की अदविका सिंह ने नीमच की पर्ल कोठारी को 15-2 15-10, मंदसौर की प्रेक्षिता पाटीदार ने मुग्धा सिंह को 15-13 15-12 और उज्जैन की धैर्य शर्मा ने नीमच की हर्षिता दलवारिया को 15-13 15- 13 से पराजित कर मुख्य दौर के लिए क्वालिफाई किया। इस वर्ग में भी नीमच का कोई खिलाड़ी मुख्य दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका।
मुख्य दौर में पुरुष वर्ग में अनिकेत परदेसी और महिला वर्ग में देवास की भूमिका वर्मा को शीर्ष वरीयता प्रदान की गई है। एक लाख रुपए इनामी प्रतियोगिता में ये दोनों खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेंगे। इन्होंने भी किया क्वालिफाई पुरुष युगल में जीत किलेवाला व कमलेश मुछाल ने इंदौर के नवनीत व दीपक पंवार को 15-12 15-12, इंदौर के हर्ष चौकसे व ऑस्टिन ने ग्वालियर के नीलेश व उज्जैन के शिवांश पाल की जोड़ी को 15-12 15-10 से पराजित करके मुख्य चक्र में प्रवेश किया।
क्वालिफाई राउंड के मंगलवार के मुकाबलों के मुख्य अतिथि समाजसेवी सुनील शर्मा, भूपेंद्र गौड़पिंकू नागोरी, चीफ रेफरी बृजेश कुमार गौड़, पंडित विक्रम शर्मा के साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता निर्मल देव नरेला मंचासीन रहे। इस अवसर पर सुनील शर्मा ने कहा कि आयोजक परिवार ने नीमच व प्रदेश के खिलाडिय़ों को उत्कृष्ट सौगात दी है। कार्यक्रम के आयोजन अशोक अरोरा गंगानगर ने भी खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर पार्षद हरगोविंद दीवान, महेंद्र मोनू लोक्स, संजय पवार, पवन शर्मा, कपिल पवार, अनिल भाटी, महेंद्र उपाध्याय, जीत किलेवाला, जय श्रीवास्तव सहित अन्य खेल प्रेमी उपस्थित थे। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुल अरोरा व सचिव दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि 9 जनवरी को स्पर्धा का फाइनल मुकाबले के साथ प्रतियोगिता का समापन होगा।
