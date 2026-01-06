मध्यप्रदेश राज्य रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट : इंदौर के हर्ष और ऑस्टिन मुख्य दौर में, नीमच के अभिषेक बंधु भी बढ़े

क्वालिफाई राउंड के मंगलवार के मुकाबलों के मुख्य अतिथि समाजसेवी सुनील शर्मा, भूपेंद्र गौड़​पिंकू नागोरी, चीफ रेफरी बृजेश कुमार गौड़, पंडित विक्रम शर्मा के साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता निर्मल देव नरेला मंचासीन रहे। इस अवसर पर सुनील शर्मा ने कहा कि आयोजक परिवार ने नीमच व प्रदेश के खिलाडिय़ों को उत्कृष्ट सौगात दी है। कार्यक्रम के आयोजन अशोक अरोरा गंगानगर ने भी खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर पार्षद हरगोविंद दीवान, महेंद्र मोनू लोक्स, संजय पवार, पवन शर्मा, कपिल पवार, अनिल भाटी, महेंद्र उपाध्याय, जीत किलेवाला, जय श्रीवास्तव सहित अन्य खेल प्रेमी उपस्थित थे। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुल अरोरा व सचिव दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि 9 जनवरी को स्पर्धा का फाइनल मुकाबले के साथ प्रतियोगिता का समापन होगा।