Neemuch में शह मात के खेल में दिनभर चली चेट की गूंज, पुरस्कार मिले तो खिल गए चेहरे

यह बात सांसद सुधीर गुप्ता ने लायन डेन में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट में बतौर अतिथि व्यक्त किए। इस दौरान भोपाल से आए चीफ आर्बिटल यशपाल अरोरा, कार्यक्रम के आयोजक अशोक अरोरा ने करीब 30 मिनट तक शह मात के इस खेल को देखा। सांसद ने कहा के विभिन्न कोने-कोने से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नीमच में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को चौका रहे हैं। यहां 5 वर्ष के नन्हे बच्चे अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे है, वही 85 वर्ष के वयोवृद्ध झांसी के आरके गुप्ता अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में आयोजक परिवार बधाई का पात्र है, जिन्होंने नीमच की लालमाटी में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कर सैकड़ों बच्चों का भविष्य स्वर्णिम बना दिया है।