Neemuch में शह मात के खेल में दिनभर चली चेट की गूंज, पुरस्कार मिले तो खिल गए चेहरे

शतरंज टूर्नामेंट
नीमच। मुझे सपने में भी आभास नहीं था की नीमच में शतरंज की इंटरनेशनल प्रतियोगिता हो रही है। मुझे तो लग रहा था कि यह प्रतियोगिता जिला लेवल पर आयोजित हो रही होगी और स्थानीय खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे होंगे, लेकिन यहां आकर में आश्चर्यचकित हूं देश के विभिन्न कोने-कोने से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नीमच में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को चौका रहे हैं।
यह बात सांसद सुधीर गुप्ता ने लायन डेन में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट में बतौर अतिथि व्यक्त किए। इस दौरान भोपाल से आए चीफ आर्बिटल यशपाल अरोरा, कार्यक्रम के आयोजक अशोक अरोरा ने करीब 30 मिनट तक शह मात के इस खेल को देखा। सांसद ने कहा के विभिन्न कोने-कोने से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नीमच में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को चौका रहे हैं। यहां 5 वर्ष के नन्हे बच्चे अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे है, वही 85 वर्ष के वयोवृद्ध झांसी के आरके गुप्ता अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में आयोजक परिवार बधाई का पात्र है, जिन्होंने नीमच की लालमाटी में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कर सैकड़ों बच्चों का भविष्य स्वर्णिम बना दिया है।
सांसद ने कहा कुछ दिनों पूर्व सांसद खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें शतरंज खेल नहीं था। लेकिन अरुल अशोक अरोरा ने इतना बड़ा आयोजन कर उस कमी को भी दूर कर दिया। मैं श से आए खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। गुप्ता जब टूर्नामेंट स्थल पर पहुंचे तो वहां लोगों का हुजूम देखकर चकित रह गए। वे खिलाड़ियों के बीच पहुंचे उनसे परिचय प्राप्त किया। शतरंज खेल की बारीकियां को समझते हुए बहुत देर तक शतरंज का मैच भी देखा। इ
दो घंटे की मशक्कत के पश्चात कंप्यूटर से पुरस्कारों की गणना की गई और घोषणा हुई। इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल गर्ग, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा व आयोजक अशोक अरोरा ने पुरस्कारों का वितरण किया। करीब 43 कैटेगरी में पुरस्कार वितरण किए गए जिसमें ट्रॉफी के साथ नगद पुरस्कार भी दिए गए।
मुख्य पुरस्कार अरुण कटारिया राजस्थान 21000, प्रणव चौरडिया राजस्थान 11000, हरीश शर्मा, दिल्ली 5100, प्रताप सिंह सोलंकी 2100, मृदुल त्रिपाठी 2100, हितेश एस. जरिया 2100, वैभव तोमर 2100, डॉ. अरविंद गोस्वामी 2100, आरके गुप्ता राजस्थान 2100, यशवंत परमार 2100 रुपए का पुरस्कार दिया। इनके अलावा बेस्ट एमपी में अमोल चौहान 5100, एसके राठौर 2100, जबकि बेस्ट नीमच में जयंत रेकवार 5100, जीवन पाटीदार 2100 रुपए का पुरस्कार दिया।
बड़ी खबरेंView All
नीमच
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग