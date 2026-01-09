9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नीमच

#Neemuch में शह मात के खेल में दिनभर चली चेट की गूंज, पुरस्कार मिले तो खिल गए चेहरे

नीमच की लालमाटी में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कर सैकड़ों बच्चों का भविष्य स्वर्णिम बना दिया है।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Ashish Pathak

Jan 09, 2026

neemuch news

शतरंज टूर्नामेंट

नीमच। मुझे सपने में भी आभास नहीं था की नीमच में शतरंज की इंटरनेशनल प्रतियोगिता हो रही है। मुझे तो लग रहा था कि यह प्रतियोगिता जिला लेवल पर आयोजित हो रही होगी और स्थानीय खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे होंगे, लेकिन यहां आकर में आश्चर्यचकित हूं देश के विभिन्न कोने-कोने से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नीमच में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को चौका रहे हैं।

यह बात सांसद सुधीर गुप्ता ने लायन डेन में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट में बतौर अतिथि व्यक्त किए। इस दौरान भोपाल से आए चीफ आर्बिटल यशपाल अरोरा, कार्यक्रम के आयोजक अशोक अरोरा ने करीब 30 मिनट तक शह मात के इस खेल को देखा। सांसद ने कहा के विभिन्न कोने-कोने से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नीमच में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को चौका रहे हैं। यहां 5 वर्ष के नन्हे बच्चे अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे है, वही 85 वर्ष के वयोवृद्ध झांसी के आरके गुप्ता अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में आयोजक परिवार बधाई का पात्र है, जिन्होंने नीमच की लालमाटी में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कर सैकड़ों बच्चों का भविष्य स्वर्णिम बना दिया है।

सांसद खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई

सांसद ने कहा कुछ दिनों पूर्व सांसद खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें शतरंज खेल नहीं था। लेकिन अरुल अशोक अरोरा ने इतना बड़ा आयोजन कर उस कमी को भी दूर कर दिया। मैं श से आए खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। गुप्ता जब टूर्नामेंट स्थल पर पहुंचे तो वहां लोगों का हुजूम देखकर चकित रह गए। वे खिलाड़ियों के बीच पहुंचे उनसे परिचय प्राप्त किया। शतरंज खेल की बारीकियां को समझते हुए बहुत देर तक शतरंज का मैच भी देखा। इ

शाम को किया पुरस्कार वितरण

दो घंटे की मशक्कत के पश्चात कंप्यूटर से पुरस्कारों की गणना की गई और घोषणा हुई। इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल गर्ग, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा व आयोजक अशोक अरोरा ने पुरस्कारों का वितरण किया। करीब 43 कैटेगरी में पुरस्कार वितरण किए गए जिसमें ट्रॉफी के साथ नगद पुरस्कार भी दिए गए।

इनको मिला पुरस्कार

मुख्य पुरस्कार अरुण कटारिया राजस्थान 21000, प्रणव चौरडिया राजस्थान 11000, हरीश शर्मा, दिल्ली 5100, प्रताप सिंह सोलंकी 2100, मृदुल त्रिपाठी 2100, हितेश एस. जरिया 2100, वैभव तोमर 2100, डॉ. अरविंद गोस्वामी 2100, आरके गुप्ता राजस्थान 2100, यशवंत परमार 2100 रुपए का पुरस्कार दिया। इनके अलावा बेस्ट एमपी में अमोल चौहान 5100, एसके राठौर 2100, जबकि बेस्ट नीमच में जयंत रेकवार 5100, जीवन पाटीदार 2100 रुपए का पुरस्कार दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 11:32 pm

Published on:

09 Jan 2026 11:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / #Neemuch में शह मात के खेल में दिनभर चली चेट की गूंज, पुरस्कार मिले तो खिल गए चेहरे

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मध्यप्रदेश राज्य रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में रौचक मुकाबले जारी

neemuch sports news
नीमच

रतलाम से लेकर मंदसौर और नीमच की ट्रेन में करते थे लाखों की चोरियां

टाटानगर-बिलासपुर ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)
नीमच

‘गोल्ड क्रस्ट’ की मनमानी पर ग्रामीणों का ‘हल्ला बोल’, खेत में लगी जनता की अदालत, जानें पूरा मामला

Neemuch News
नीमच

MP में बड़ा उलटफेर! कद्दावर भाजपा नेता को मिली करारी हार, निर्दलीय जीता

Tarapur Gram Panchayat by-election results Powerful BJP Leader lost independent win mp news
नीमच

‘आखिरी सेल्फी’ बनी याद, सांवलिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत

Road Accident (Photo Source - Patrika)
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.