एमपी में फैली ये खतरनाक बीमारी, दो की मौत; आनन-फानन में पहुंचे डिप्टी सीएम

जीबीएस (गुलियन बैरे सिंड्रोम) से मृतकों में सोनू उम्र 15 वर्ष एवं केशव उम्र 6 वर्ष शामिल हैं। अन्य मरीजों में यथार्थ 17 वर्ष उदयपुर में उपचाररत, सिद्धी 10 वर्ष नीमच में उपचाररत, निधि 14 वर्ष इंदौर एमवाय अस्पताल में उपचाररत, कपिल 35 वर्ष इंदौर में उपचाररत 80 प्रतिशत स्वस्थ, अनास 8 वर्ष अहमदाबाद में उपचाररत, धैर्य 17 वर्ष जयपुर में उपचाररत, राम 13 वर्ष इंदौर में उपचाररत, सरल 21 वर्ष इंदौर अपोलो अस्पताल में उपचाररत, युविका 9 वर्ष एमवाय अस्पताल इंदौर में उपचाररत है।



इधर, स्वास्थ्य विभाग उज्जैन के उप संचालक डॉ. संजय कुमरावत का कहना है कि जीबीएस संक्रामक बीमारी नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। पानी कुछ समय तक उबालकर की पिएं। शरीर में बीमारी से संबंधित लक्षण दिखाई देते ही नजदीकी चिकित्सालय पहुंचें।