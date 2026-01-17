17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

एमपी में फैली ये खतरनाक बीमारी, दो की मौत; आनन-फानन में पहुंचे डिप्टी सीएम

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच जिले के मनासा में जीबीएस के कारण दो लोगों की मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Himanshu Singh

Jan 17, 2026

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच जिले के मनासा में जीबीएस (गुलियन बैरे सिंड्रोम) बीमारी के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 11 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज, जिला स्वास्थ्य विभाग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की टीम ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला है।

अस्पताल में भर्ती मरीज स्वास्थ्य पैनल की निगरानी में हैं। जीबीएस बीमारी से अन्य बच्चे भी प्रभावित हुए है। मामले में गंभीरता को देखते हुए शनिवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी नीमच जिले के मनासा पहुंचे व प्रभावित परिजन से मुलाकात की।

बच्चों में दिखाई दिए थे जीबीएस के लक्षण

मंगलवार को रामनगर निवासी सोनू पिता पूरण सोनी 13 वर्ष की सोमवार को मौत होने पर जब उनके निवास पर लोग पहुंचे तो मौत के कारण सामने आया। इसी तरह सिपाही मोहल्ला निवासी केशव पिता अर्जुन 6 वर्ष की मौत अहमदाबाद ले जाते समय रास्ते में हुई। इसके बाद जिन बच्चों में जीबीएस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीबीएस से पीडि़त बच्चे को परिजन भादवामाता और झाड़-फूंक वाले के पास ले गए थे। जैसे ही इसकी जानकारी मिली बच्चों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। नगर में करीब 10 दिन पहले जीबीएस की बीमारी बच्चों में फैली है।

दो की मौत, 11 का इलाज जारी

जीबीएस (गुलियन बैरे सिंड्रोम) से मृतकों में सोनू उम्र 15 वर्ष एवं केशव उम्र 6 वर्ष शामिल हैं। अन्य मरीजों में यथार्थ 17 वर्ष उदयपुर में उपचाररत, सिद्धी 10 वर्ष नीमच में उपचाररत, निधि 14 वर्ष इंदौर एमवाय अस्पताल में उपचाररत, कपिल 35 वर्ष इंदौर में उपचाररत 80 प्रतिशत स्वस्थ, अनास 8 वर्ष अहमदाबाद में उपचाररत, धैर्य 17 वर्ष जयपुर में उपचाररत, राम 13 वर्ष इंदौर में उपचाररत, सरल 21 वर्ष इंदौर अपोलो अस्पताल में उपचाररत, युविका 9 वर्ष एमवाय अस्पताल इंदौर में उपचाररत है।

इधर, स्वास्थ्य विभाग उज्जैन के उप संचालक डॉ. संजय कुमरावत का कहना है कि जीबीएस संक्रामक बीमारी नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। पानी कुछ समय तक उबालकर की पिएं। शरीर में बीमारी से संबंधित लक्षण दिखाई देते ही नजदीकी चिकित्सालय पहुंचें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 06:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / एमपी में फैली ये खतरनाक बीमारी, दो की मौत; आनन-फानन में पहुंचे डिप्टी सीएम

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांसद से लेकर अन्य अतिथियों ने आधे घंटे तक देखा खिलाडि़यों को खेलते हुए

neemuch news
नीमच

मध्यप्रदेश राज्य रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में रौचक मुकाबले जारी

neemuch sports news
नीमच

रतलाम से लेकर मंदसौर और नीमच की ट्रेन में करते थे लाखों की चोरियां

टाटानगर-बिलासपुर ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)
नीमच

‘गोल्ड क्रस्ट’ की मनमानी पर ग्रामीणों का ‘हल्ला बोल’, खेत में लगी जनता की अदालत, जानें पूरा मामला

Neemuch News
नीमच

MP में बड़ा उलटफेर! कद्दावर भाजपा नेता को मिली करारी हार, निर्दलीय जीता

Tarapur Gram Panchayat by-election results Powerful BJP Leader lost independent win mp news
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.