दो मासूम बेटियों के सिर से छिन गया पिता का साया, रोते-बिलखते परिवार ने लगाई मदद की गुहार

इस असहनीय दुख की घड़ी में परिजनों का दर्द तब और बढ़ गया जब फैक्ट्री प्रबंधन का रवैया सवालों के घेरे में आ गया। नीमच में ही मोबाइल की दुकान चलाने वाले मृतक के भतीजे सुमित ने रुंधे गले से बताया कि उनके चाचा को कोई बीमारी नहीं थी और वे सुबह पूरी तरह फिट होकर ड्यूटी पर गए थे। सुमित ने भारी मन से आरोप लगाया है कि फैक्ट्री प्रबंधन मौत के असली कारणों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, शोक में डूबे परिवार पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वे जल्दी से पोस्टमार्टम करवाएं और शव को लेकर बिहार चले जाएं। यह जल्दबाजी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।