भोपाल में ‘कटर मैन’ का खौफ खत्म, पत्नी का गुस्सा लड़कियों पर उतारने वाला सनकी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को लेकर 20 हजार रुपए का इनाम रखा था। वहीं इसे पकड़ने के लिए 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी मैदान में थे। यही नहीं पुलिस को इस साइको कटर मैन को पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि पुलिस को शहर के बदमाशओं और अन्य अपराधि प्रवृत्ति वालों का डाटा तक निकालना पड़ा और उसके सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करने के तमाम प्रयास किए। कुछ थानों में पुलिस ने पहले ब्लैड से हमला करने वालों और छेड़छाड़ की वारदातों के संदिग्धों से भी पूछताछ की थी।