स्कूल में सुसाइड, क्लास में लाश मिलने से मचा हड़कंप

Peon commits suicide in school class (सोर्स-पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरूवार की रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां विद्यालय के चपरासी ने स्कूल कैंपस के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे कुछ लोग स्कूल में पहुंचे, जहां इन दिनों कमरों की पुताई का कार्य चल रहा है। जिन्होंने सबसे पहले शव को देखा।
पुताई करने के लिए स्कूल पहुंचे लोगों ने जैसे ही क्लास का गेट खोला तो कमरे में फांसी पर लटकी लाश देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत स्कूल प्रबंधन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने मृतक की पहचान चपरासी गुलाब सेन (58 वर्ष) के रूप में की। गुलाब सेन गुरूवार रात लगभग 8 बजे नियमित नाइट ड्यूटी के लिए स्कूल पहुंचे थे। इसके बाद रात करीब 9:20 बजे उन्होंने स्कूल के ही एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा घटनाक्रम विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवारजन और स्कूल प्रबंधन में शोक की लहर फैल गई।
पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को नीचे उतरवाया और मामले की विवेचना शुरू की। गुलाब सेन ने आत्महत्या क्यों की इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में लंबे समय से कार्यरत रहे गुलाब सेन के इस कदम से सहकर्मियों और स्थानीय लोगों में दुख का माहौल है और हर कोई घटना से हैरान है।
