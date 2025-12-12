स्कूल में सुसाइड, क्लास में लाश मिलने से मचा हड़कंप

पुताई करने के लिए स्कूल पहुंचे लोगों ने जैसे ही क्लास का गेट खोला तो कमरे में फांसी पर लटकी लाश देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत स्कूल प्रबंधन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने मृतक की पहचान चपरासी गुलाब सेन (58 वर्ष) के रूप में की। गुलाब सेन गुरूवार रात लगभग 8 बजे नियमित नाइट ड्यूटी के लिए स्कूल पहुंचे थे। इसके बाद रात करीब 9:20 बजे उन्होंने स्कूल के ही एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा घटनाक्रम विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवारजन और स्कूल प्रबंधन में शोक की लहर फैल गई।