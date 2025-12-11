खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग संसद में उठी, सांसद ने कोलकाता, बंगलूरू और मुंबई फ्लाइट मांगी

संसद में मुद्दा उठाते खजुराहो सांसद
पत्रिका की सांसद के नाम चिट्ठी में नागरिकों ने उठाया था एयर कनेक्टिविटी का मुद्दा
छतरपुर. खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने गुरुवार को लोकसभा में खजुराहो एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी की मांग उठाई। सांसद ने कहा कि खजुराहो सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी और एक ऐतिहासिक और ऑइकॉनिक पर्यटन स्थल है।
पार्लियामेंट में सांसद ने बताया कि वर्तमान में खजुराहो से केवल दिल्ली और बनारस के लिए फ्लाइट उपलब्ध हैं, जबकि देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल खजुराहो आते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खजुराहो को कोलकाता, बंगलूरू और मुंबई से भी सीधी एयर कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।
30 नवंबर को प्रकाशित हुई थी सांसद के नाम चिट्ठी
गौरतलब है कि पत्रिका समाचार पत्र की पहल पर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खजुराहो से प्रमुख शहरों तक एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की थी। 30 नवंबर को प्रकाशित चिठ्ठी में साउथ के राज्यों से विमान सेवा की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मांग उन्होंने जनता की ओर से केंद्रीय उड्डयन मंत्री के समक्ष उठाई है।
सांसद ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से सीधे आग्रह किया कि खजुराहो एयरपोर्ट को नई फ्लाइट्स प्रदान करने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार, होटल, पर्यटन उद्योग और हेरिटेज स्थलों की लोकप्रियता में वृद्धि होगी।
वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि खजुराहो विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, इसलिए इसे दिल्ली-बनारस तक सीमित रखना उचित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोलकाता, बंगलूरू और मुंबई जैसी महानगरों से सीधी उड़ानें शुरू करना क्षेत्र और देश की पर्यटन नीतियों के अनुरूप होगा।
इस प्रकार खजुराहो एयरपोर्ट की नई फ्लाइट्स की मांग अब संसद में आधिकारिक रूप से उठ चुकी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय जल्द ही इस दिशा में पहल करेगा।
