खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग संसद में उठी, सांसद ने कोलकाता, बंगलूरू और मुंबई फ्लाइट मांगी

पार्लियामेंट में सांसद ने बताया कि वर्तमान में खजुराहो से केवल दिल्ली और बनारस के लिए फ्लाइट उपलब्ध हैं, जबकि देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल खजुराहो आते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खजुराहो को कोलकाता, बंगलूरू और मुंबई से भी सीधी एयर कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।