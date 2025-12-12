खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग संसद में उठी, सांसद ने कोलकाता, बंगलूरू और मुंबई फ्लाइट मांगी

सांसद ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से सीधे आग्रह किया कि खजुराहो एयरपोर्ट को नई फ्लाइट्स प्रदान करने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार, होटल, पर्यटन उद्योग और हेरिटेज स्थलों की लोकप्रियता में वृद्धि होगी।वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि खजुराहो विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, इसलिए इसे दिल्ली-बनारस तक सीमित रखना उचित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोलकाता, बंगलूरू और मुंबई जैसी महानगरों से सीधी उड़ानें शुरू करना क्षेत्र और देश की पर्यटन नीतियों के अनुरूप होगा। इस प्रकार खजुराहो एयरपोर्ट की नई फ्लाइट्स की मांग अब संसद में आधिकारिक रूप से उठ चुकी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय जल्द ही इस दिशा में पहल करेगा।