एमपी में एसडीएम-तहसीलदार के सामने महिला ने गले में लपेटा साड़ी का फंदा

ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम देरी की रहने वाली महिला प्रभा यादव पति चतुर यादव ने आत्मदाह और आत्महत्या की कोशिश की। प्रभा यादव के पति के परिवार की जनकपुर क्षेत्र में लगभग डेढ़ एकड़ निजी जमीन है, जिसके ठीक बगल की करीब 1.25 एकड़ सरकारी जमीन पर परिवार के कब्जे की बात सामने आती है। इसी कब्जे वाली जमीन को लेकर बीते सालों से विवाद गहराता जा रहा है। प्रभा यादव का आरोप है कि राजस्व अमले, विशेषकर मौजूदा पटवारी सौरभ शर्मा ने शासकीय भूमि की गलत नाप-जोख की और इसमें से लगभग आधा एकड़ हिस्सा निजी भूमि की तरह दर्ज कर दिया। इसके कारण उनके परिवार का प्रतिपाल यादव और भन्तु यादव से लगातार विवाद और मारपीट चल रहा है।