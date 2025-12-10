10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

एमपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक की फर्मों पर आयकर का छापा

mp news: आयकर विभाग की टीमों ने मिनरल्स फैक्ट्री और गिट्टी फैक्ट्री पर एक साथ मारे छापे....।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Dec 10, 2025

chhatarpur

income tax raid alok chaturvedi pajjan bhaiya khajuraho minerals (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ दो जगहों पर छापे मारे। कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की फर्मों पर आयकर विभाग की टीमों ने छापे मारे हैं। दोपहर के वक्त ग्वालियर से आई आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनके बिजनेस पार्टनर अजयपाल सिंह राव साहब से लंबी पूछताछ भी की है।

पूर्व विधायक की फर्मों पर आयकर का छापा

कांग्रेस के पूर्व विधायक व जिले के उद्योगपति आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की फर्मो पर आयकर की टीम ने छापेमारी की है। ग्वालियर आयकर की टीम ने सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर ढढारी गांव के पास स्थित खजुराहो मिनरल्स और रामनपुरा रोड की गिट्टी फैक्ट्री में एक साथ दोपहर में कार्रवाई की। ग्वालियर से आयकर विभाग की टीम दर्जनभर गाड़ियों के काफिले के साथ फैक्ट्रियों पर पहुंची। प्रवेश के बाद दोनों प्रतिष्ठानों के मुख्य गेट बंद करवा दिए गए ताकि कर्मचारी बाहर न निकल सके और कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न जा सके।

पूछताछ और जांच में जुटी आयकर टीम

कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और बिजनेस पार्टनर अजयपाल सिंह राव साहब से लंबी पूछताछ की गई है। फैक्ट्री स्टाफ भी इस दौरान मौजूद रहे। आयकर की टीम दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और उत्पादन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। आलोक चतुर्वेदी की गिनती जिले के बड़े उद्योगपतियों में होती है और उनकी फर्मों पर आयकर विभाग के छापे से जिले में हड़कंप मच गया है और तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान या जानकारी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें

एमपी में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
देवास
dewas(1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 08:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक की फर्मों पर आयकर का छापा

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंत्रि-परिषद बैठक में विकास की बड़ी सौगातें, बुंदेलखंड को मिला विशेष ध्यान, चीता प्रोजेक्ट से लेकर औद्योगिक पैकेज तक मंजूरी

cabinet
छतरपुर

मुख्यमंत्री बोले—मध्यप्रदेश ने लाल सलाम को दिया अंतिम सलाम, बुंदेलखंड रोजगार देने वाली धरती बन रहा

cm
छतरपुर

Ladli Behna yojana: सीएम ने भेजे 1500 रुपए, क्या आपके पास आया मैसेज? अगर नहीं... तो यहां करें चेक

Ladli behna yojana
छतरपुर

सीएम मोहन का नक्सलवाद पर बड़ा बयान, ‘एमपी ने लाल सलाम को कहा अंतिम सलाम’

Cabinet Meeting
छतरपुर

8 साल की बच्ची ने निगला 5 रुपए का सिक्का, 2 मिनट बाद रो पड़े परिजन

(Photo Source - Patrika)
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.