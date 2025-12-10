एमपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक की फर्मों पर आयकर का छापा

कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और बिजनेस पार्टनर अजयपाल सिंह राव साहब से लंबी पूछताछ की गई है। फैक्ट्री स्टाफ भी इस दौरान मौजूद रहे। आयकर की टीम दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और उत्पादन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। आलोक चतुर्वेदी की गिनती जिले के बड़े उद्योगपतियों में होती है और उनकी फर्मों पर आयकर विभाग के छापे से जिले में हड़कंप मच गया है और तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान या जानकारी सामने नहीं आई है।