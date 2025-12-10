एमपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक की फर्मों पर आयकर का छापा

income tax raid alok chaturvedi pajjan bhaiya khajuraho minerals (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ दो जगहों पर छापे मारे। कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की फर्मों पर आयकर विभाग की टीमों ने छापे मारे हैं। दोपहर के वक्त ग्वालियर से आई आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनके बिजनेस पार्टनर अजयपाल सिंह राव साहब से लंबी पूछताछ भी की है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक व जिले के उद्योगपति आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की फर्मो पर आयकर की टीम ने छापेमारी की है। ग्वालियर आयकर की टीम ने सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर ढढारी गांव के पास स्थित खजुराहो मिनरल्स और रामनपुरा रोड की गिट्टी फैक्ट्री में एक साथ दोपहर में कार्रवाई की। ग्वालियर से आयकर विभाग की टीम दर्जनभर गाड़ियों के काफिले के साथ फैक्ट्रियों पर पहुंची। प्रवेश के बाद दोनों प्रतिष्ठानों के मुख्य गेट बंद करवा दिए गए ताकि कर्मचारी बाहर न निकल सके और कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न जा सके।
कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और बिजनेस पार्टनर अजयपाल सिंह राव साहब से लंबी पूछताछ की गई है। फैक्ट्री स्टाफ भी इस दौरान मौजूद रहे। आयकर की टीम दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और उत्पादन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। आलोक चतुर्वेदी की गिनती जिले के बड़े उद्योगपतियों में होती है और उनकी फर्मों पर आयकर विभाग के छापे से जिले में हड़कंप मच गया है और तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान या जानकारी सामने नहीं आई है।
