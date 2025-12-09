8 साल की बच्ची ने निगला 5 रुपए का सिक्का, 2 मिनट बाद रो पड़े परिजन

सर्जन डॉ. मनोज चौधरी ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से इसी तकनीक से बच्चों और वयस्कों के गले में फंसे सिक्के निकालते आ रहे हैं। अब तक वे ऐसे 416 मामले सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं। विशेष बात यह है कि वे इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लेते। परंपरा के रूप में वे केवल वह सिक्का अपने पास रख लेते हैं, जिसे मरीज ने निगला था। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास सिर्फ छतरपुर ही नहीं, बल्कि पन्ना, सतना, झांसी, महोबा, टीकमगढ़ सहित अन्य राज्यों और दिल्ली से भी मरीज आते हैं। इस तकनीक से बच्चों को बड़े ऑपरेशन और चीरा-टांके के दर्द से बचाया जाता है।