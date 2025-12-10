मंत्रि-परिषद बैठक में विकास की बड़ी सौगातें, बुंदेलखंड को मिला विशेष ध्यान, चीता प्रोजेक्ट से लेकर औद्योगिक पैकेज तक मंजूरी

76.68 किमी लंबे सागर–दमोह मार्ग को 4-लेन पेव्ड शोल्डर सहित हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 2059.85 करोड़ रुपये तय की गई है। इसमें 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी सहित 55 जंक्शन विकसित किए जाएंगे।ओबीसी युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार का रास्ता खुलाअन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को दो वर्षों में जापान और जर्मनी में रोजगार उपलब्ध कराने की सोशल इंपैक्ट बॉन्ड आधारित योजना को मंजूरी मिली है।