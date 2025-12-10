10 दिसंबर 2025,

बुधवार

छतरपुर

मंत्रि-परिषद बैठक में विकास की बड़ी सौगातें, बुंदेलखंड को मिला विशेष ध्यान, चीता प्रोजेक्ट से लेकर औद्योगिक पैकेज तक मंजूरी

बैठक में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण, सागर–दमोह मार्ग के चौड़ीकरण, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन, नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन, सिंचाई परियोजना, औद्योगिक पैकेज और वन्यजीव संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई।

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 10, 2025

cabinet

मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद

मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में मंगलवार को प्रदेश के व्यापक विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण, सागर–दमोह मार्ग के चौड़ीकरण, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन, नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन, सिंचाई परियोजना, औद्योगिक पैकेज और वन्यजीव संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों में तेजी आएगी।

अग्निशमन सेवाएं होंगी आधुनिक, 397.54 करोड़ की योजना मंजूर

प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 397.54 करोड़ रुपये की व्यापक योजना को स्वीकृति मिली। इस योजना में 75% राशि केंद्रांश और 25% राज्यांश होगी। इससे जिलों में अत्याधुनिक फायर फाइटिंग उपकरण उपलब्ध होंगे।

सागर–दमोह मार्ग बनेगा 4-लेन, 2059.85 करोड़ की परियोजना पास

76.68 किमी लंबे सागर–दमोह मार्ग को 4-लेन पेव्ड शोल्डर सहित हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 2059.85 करोड़ रुपये तय की गई है। इसमें 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी सहित 55 जंक्शन विकसित किए जाएंगे।ओबीसी युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार का रास्ता खुलाअन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को दो वर्षों में जापान और जर्मनी में रोजगार उपलब्ध कराने की सोशल इंपैक्ट बॉन्ड आधारित योजना को मंजूरी मिली है।

तीसरा चीता आवास बनेगा सागर में

वीरांगना दुर्रावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही अभयारण्य), सागर को प्रदेश के तीसरे चीता आवास के रूप में विकसित करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। वर्तमान में प्रदेश में 31 चीते हैं, वहीं बोत्सवाना से 8 नए चीतों के जनवरी 2026 में आने की संभावना है।

12 स्वास्थ्य संस्थान होंगे उन्नत, 345 पदों का सृजन

प्रदेश के 12 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 345 नियमित, 3 संविदा और 136 आउटसोर्स पदों को स्वीकृति मिली।

दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेजों को 990 नए पद

तीनों नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए कुल 990 नियमित पदों और 615 आउटसोर्स पदों का सृजन किया गया है। इससे कॉलेजों के सुचारू संचालन के साथ ही चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होने की उम्मीद है।

झापननाला सिंचाई परियोजना को 165 करोड़ की स्वीकृति

तेंदूखेड़ा तहसील के 17 गांवों को सिंचाई सुविधा देने वाली झापननाला मध्यम परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई। परियोजना से 3600 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

बुंदेलखंड के मसवासी औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

सागर जिले के मसवासी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन मात्र 1 रुपए प्रति वर्गमीटर, पंजीयन शुल्क में 100% छूट और बिजली शुल्क में 5 वर्ष की राहत सहित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया गया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / मंत्रि-परिषद बैठक में विकास की बड़ी सौगातें, बुंदेलखंड को मिला विशेष ध्यान, चीता प्रोजेक्ट से लेकर औद्योगिक पैकेज तक मंजूरी

