10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

मुख्यमंत्री बोले—मध्यप्रदेश ने लाल सलाम को दिया अंतिम सलाम, बुंदेलखंड रोजगार देने वाली धरती बन रहा

कांग्रेस सरकार के समय नक्सलवाद अपने चरम पर था और इन्हीं नक्सलियों ने जनप्रतिनिधियों की हत्या तक को अंजाम दिया था। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और निवेश, पर्यटन व विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 10, 2025

cm

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

खजुराहो में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती ने लाल सलाम को आखरी सलाम कह दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश और देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय नक्सलवाद अपने चरम पर था और इन्हीं नक्सलियों ने जनप्रतिनिधियों की हत्या तक को अंजाम दिया था। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और निवेश, पर्यटन व विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

पर्यटन और रोजगार की दिशा में बड़े कदम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पन्ना नेशनल पार्क में टाइगरों के साथ हाथियों की संख्या भी बढ़ रही है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंटर सेवा शुरू की गई है, जिससे ग्रुप सफारी आसान होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जी-20 समिट की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उपयोग बढ़ाने के लिए खजुराहो में कैबिनेट बैठक और प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही पीपीपी मॉडल पर कन्वेंशन सेंटर के पास एक फाइव स्टार होटल विकसित करने की योजना भी तैयार है।

छतरपुर–दमोह मेडिकल कॉलेज में भर्ती को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में छतरपुर और दमोह मेडिकल कॉलेजों के लिए पदों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष छतरपुर, दमोह, पन्ना और कटनी में नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे, जिससे चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

बुंदेलखंड बन रहा विकास और रोजगार का केंद्र

मुख्यमंत्री ने सागर इनवेस्टर मीट का जिक्र करते हुए कहा कि उसके बाद प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हुई है। आदिवर्त परिसर में गुरुकुल मॉडल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर का केंद्र विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में स्टोन इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं और केन–बेतवा लिंक परियोजना पूरे क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि बुंदेलखंड अब रोजगार देने वाली धरती बन रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार मध्यप्रदेश तेजी से निवेश, पर्यटन, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 10:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / मुख्यमंत्री बोले—मध्यप्रदेश ने लाल सलाम को दिया अंतिम सलाम, बुंदेलखंड रोजगार देने वाली धरती बन रहा

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंत्रि-परिषद बैठक में विकास की बड़ी सौगातें, बुंदेलखंड को मिला विशेष ध्यान, चीता प्रोजेक्ट से लेकर औद्योगिक पैकेज तक मंजूरी

cabinet
छतरपुर

Ladli Behna Yojana: राजनगर से मुख्यमंत्री ने भेजे 1500 रुपए, लाड़ली बहनों के खिल गए चेहरे

Ladli Behna Yojana 31st installment cm mohan yadav transferred 1500 rupay
छतरपुर

सीएम मोहन का नक्सलवाद पर बड़ा बयान, ‘एमपी ने लाल सलाम को कहा अंतिम सलाम’

Cabinet Meeting
छतरपुर

8 साल की बच्ची ने निगला 5 रुपए का सिक्का, 2 मिनट बाद रो पड़े परिजन

(Photo Source - Patrika)
छतरपुर

खजुराहो में आलू-टमाटर की सब्जी खाने से 3 की मौत, कई गंभीर, मुआवजे का एलान

MP News Food Poisoning Case Gwalior chhatarpur
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.