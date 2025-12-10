मुख्यमंत्री बोले—मध्यप्रदेश ने लाल सलाम को दिया अंतिम सलाम, बुंदेलखंड रोजगार देने वाली धरती बन रहा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पन्ना नेशनल पार्क में टाइगरों के साथ हाथियों की संख्या भी बढ़ रही है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंटर सेवा शुरू की गई है, जिससे ग्रुप सफारी आसान होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जी-20 समिट की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उपयोग बढ़ाने के लिए खजुराहो में कैबिनेट बैठक और प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही पीपीपी मॉडल पर कन्वेंशन सेंटर के पास एक फाइव स्टार होटल विकसित करने की योजना भी तैयार है।