खजुराहो नृत्य समारोह का नाम अब नटराज महोत्सव करने की तैयारी, 2026 में नए रूप नई पहचान के साथ होगा आयोजन

नटराज शिव का वह स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं सृजन, पालन और विनाश का प्रतीक। कहा जाता है कि भारत की हर शास्त्रीय नृत्य शैली किसी न किसी रूप में इसी दिव्य दर्शन से प्रेरणा लेती है। नए नाम से आयोजन की पहचान को एक आध्यात्मिक आधार मिलता है, जो खजुराहो की सांस्कृतिक विरासत के साथ पूरी तरह मेल खाता है।51 साल की गौरवशाली यात्रा1975 से शुरू हुआ यह आयोजन आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्लासिकल डांस फेस्टिवलों में शामिल है। सोनल मानसिंह, बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई जैसे दिग्गज कलाकार यहां प्रस्तुति दे चुके हैं। कलाकारों के लिए खजुराहो का मंच हमेशा सम्मान का प्रतीक रहा है, एक ऐसा मंच जहां प्रस्तुति देना करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है।स्वर्ण जयंती के बाद बड़ा बदलावपिछले वर्ष इस समारोह ने 50 वर्ष पूरे किए। इसके बाद सरकार ने आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा उठाने, नई पहचान देने और नई दिशा देने का निर्णय लिया। इसी निर्णायक सोच के बीच नए नाम का प्रस्ताव आया।