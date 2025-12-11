छतरपुर में एक-दो रुपए के सिक्के गायब, फुटकर की समस्या बन रहा आफत, सिर्फ यूपीआई से राहत

इधर, यूपीआई से फुटकर की समस्या में राहतछतरपुर में 1–2 रुपए के सिक्कों की किल्लत बढ़ने के बीच यूपीआई भुगतान बड़ी राहत बन गया है।दुकानदार और ग्राहक छोटे लेन-देन सीधे यूपीआई से कर रहे हैं, जिससे फुटकर की झंझट कम हुई है।पहले 3–4 रुपए के बकाये पर चॉकलेट या अतिरिक्त सामान देना आम था, अब यह बंद हो गया है।यूपीआई से ग्राहक 1 तक का भुगतान भी आसानी से कर पा रहे हैं। सिक्के जमा न होने से दुकानदारों की परेशानी भी घटी है। बाजार में छोटे भुगतानों का डिजिटल तरीका सबसे सुविधाजनक विकल्प बन चुका है।