खजुराहो में सीएम की औद्योगिक समीक्षा: एमएसएमई में 31% ग्रोथ, 2 लाख करोड़ निवेश कार्यक्रम की तैयारी

विनिर्माण क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में दो लाख से अधिक इकाइयों का पंजीकरण हुआ, जो 31 प्रतिशत की ग्रोथ दर्शाता है। आरएएमपी योजना के तहत प्रदेश के पांच एसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया गया। जेडईडी प्रमाणन के क्षेत्र में 16428 इकाइयां प्रमाणित हो चुकी हैं, जबकि पूर्व में यह संख्या मात्र 437 थी। प्रदेश में 30 हजार से अधिक एमएसएमई एवं स्टार्टअप का क्षमता निर्माण किया गया और 834 शासकीय सेवक पोर्टल पर ऑनबोर्ड हुए। भविष्य की तैयारियों में मुख्यमंत्री को बताया गया कि अगले तीन वर्षों में पांच हजार करोड़ की प्रोत्साहन राशि एमएसएमई इकाइयों को दी जाएगी। क्लस्टर विकास के लिए 30 नए निजी क्लस्टर और 22 सामान्य सुविधा केंद्र स्वीकृत होंगे। 6000 से अधिक भूखंडों के आवंटन की योजना बनाई गई है और 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी स्थापित की जाएगी।