12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

फूड प्वॉइजनिंग: ग्वालियर में भर्ती मरीजों के लिए अभी 36 घंटे खतरे के, खाने में क्या मिला इसका पता लगाने करा रहे विसरा जांच, जरूरत पड़ी तो डीआरडीओ टेस्ट करेगा

जहरीला खाना खाने से बीमार पड़े कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दो और कर्मचारियों की तबीयत बिगडऩे पर उन्हें जेएएच ग्वालियर रेफर किया गया। पहले इनको छतरपुर में ही भर्ती कराया था।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 12, 2025

hospital

फूड प्वॉइजनिंग

खजुराहो स्थित गौतमा होटल एंड रिसोर्ट में जहरीला खाना खाने से बीमार पड़े कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दो और कर्मचारियों की तबीयत बिगडऩे पर उन्हें जेएएच ग्वालियर रेफर किया गया। पहले इनको छतरपुर में ही भर्ती कराया था। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खाने में क्या मिला था। चिकित्सकों के अनुसार मरीजों के लिए अगले 36 घंटे बेहद गंभीर हैं।

विसरा परीक्षण कराया जा रहा

डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ ने बताया कि मृत मरीजों का विसरा परीक्षण कराया जा रहा है और आवश्यकता पडऩे पर जांच डीआरडीओ से भी कराई जाएगी। उधर, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट बुधवार को अस्पताल पहुंचे। मरीजों के परिजन से बात कर भरोसा दिलाया इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

गोभी-आलू की सब्जी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

सोमवार दोपहर कर्मचारी राजकुमारी ने स्टाफ के लिए गोभी और आलू की सब्जी बनाई थी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही दयाराम (70), हार्दिक (20), गिरजा (30), रवि (21), गोलू उर्फ आशीष (25), रोशनी (30), रामस्वरूप (47) सहित नौ कर्मचारी बीमार पड़ गए। राजकुमारी और गोविन्ददास को छतरपुर में भर्ती किया गया, बाद में उन्हें ग्वालियर भेजा। जबकि गंभीर मरीजों को ग्वालियर रैफर किया गया था। रामस्वरूप और गिरजा की ग्वालियर पहुंचने के बाद मौत हो गई।दयाराम और हार्दिक को गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया था।

एक ऑक्सीजन पर, दूसरा अब भी वेंटिलेटर पर

हार्दिक की हालत में हल्का सुधार हुआ और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। दयाराम अभी भी वेंटिलेटर पर है। अटेंडर्स का कहना है कि मरीज उल्टी-दस्त से इतने कमजोर हो चुके हैं कि बोल भी नहीं पा रहे, केवल इशारों में बता रहे हैं कि खाना खाने के बाद ही हालत बिगड़ी।

खाना ही जानलेवा हो गया — मंत्री से बोले मरीज

जेएएच पहुंचे मंत्री सिलावट ने जब मरीजों से हाल पूछा तो पीडि़तों ने कमजोर आवाज और इशारों में कहा कि हमने तो बस खाना खाया थाज् यह नहीं पता था कि यही जान ले लेगा। परिजनों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और महंगा इलाज सम्भव नहीं। इस पर मंत्री ने आश्वस्त किया किसी को एक रुपए की चिंता नहीं करनी, इलाज सरकार करेगी।

लगभग सभी कर्मचारी बीमार हुए

मृतक रामस्वरूप के साढ़ू कैलाश कुशवाह ने बताया कि रिसोर्ट में 14-15 कर्मचारी काम करते हैं। सभी की हालत बिगड़ी थी। कुछ को छतरपुर में भर्ती किया गया और गंभीर लोगों को ग्वालियर भेजा गया।

इनका कहना है

फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि भोजन में क्या था। विसरा जांच और जरूरत पडऩे पर डीआरडीओ टेस्ट से ही सच्चाई सामने आएगी।

डॉ. आरकेएस धाकड़, डीन, जेएएच

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 10:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / फूड प्वॉइजनिंग: ग्वालियर में भर्ती मरीजों के लिए अभी 36 घंटे खतरे के, खाने में क्या मिला इसका पता लगाने करा रहे विसरा जांच, जरूरत पड़ी तो डीआरडीओ टेस्ट करेगा

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग संसद में उठी, सांसद ने कोलकाता, बंगलूरू और मुंबई फ्लाइट मांगी

vd sharma in loksabha
छतरपुर

एसडीएम-तहसीलदार के सामने महिला ने गले में लपेटा साड़ी का फंदा

chhatarpur
छतरपुर

टीआई अरविंद कुजूर आत्महत्या की मुख्य आरोपी आशी राजा जेल से छूटी

जेल से जाती आशी राजा
छतरपुर

खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग संसद में उठी, सांसद ने कोलकाता, बंगलूरू और मुंबई फ्लाइट मांगी

संसद में मुद्दा उठाते खजुराहो सांसद
छतरपुर

खजुराहो नृत्य समारोह का नाम अब नटराज महोत्सव करने की तैयारी, 2026 में नए रूप नई पहचान के साथ होगा आयोजन

khajuraho dance festival
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.