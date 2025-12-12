फूड प्वॉइजनिंग: ग्वालियर में भर्ती मरीजों के लिए अभी 36 घंटे खतरे के, खाने में क्या मिला इसका पता लगाने करा रहे विसरा जांच, जरूरत पड़ी तो डीआरडीओ टेस्ट करेगा

सोमवार दोपहर कर्मचारी राजकुमारी ने स्टाफ के लिए गोभी और आलू की सब्जी बनाई थी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही दयाराम (70), हार्दिक (20), गिरजा (30), रवि (21), गोलू उर्फ आशीष (25), रोशनी (30), रामस्वरूप (47) सहित नौ कर्मचारी बीमार पड़ गए। राजकुमारी और गोविन्ददास को छतरपुर में भर्ती किया गया, बाद में उन्हें ग्वालियर भेजा। जबकि गंभीर मरीजों को ग्वालियर रैफर किया गया था। रामस्वरूप और गिरजा की ग्वालियर पहुंचने के बाद मौत हो गई।दयाराम और हार्दिक को गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया था।