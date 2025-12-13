त्रिकूद, गोला फेक, जावेलिन और हर्डल दौड़ में छात्रों ने जीते पदक, यूटीडी टीम ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक हासिल किए

दौड़ प्रतियोगिता
विश्वविद्यालय स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में एमसीबीयू छतरपुर और अन्य महाविद्यालयों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। यूटीडी टीम ने कुल 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक जीतकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। त्रिकूद पुरुष वर्ग में नितेश नगर (एमसीबीयू छतरपुर) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गोला फेक पुरुष वर्ग में भानु प्रसाद (एमसीबीयू छतरपुर) ने गोल्ड, विमल सिंह (शासकीय महाविद्यालय लवकुश नगर) ने सिल्वर और लोकेंद्र अहिरवार (शासकीय महाविद्यालय टीकमगढ़) ने ब्रॉन्ज पदक जीता।
जावेलिन थ्रो पुरुष वर्ग में प्रियेश जाटव (शासकीय पीजी महाविद्यालय पन्ना) प्रथम, शिवम साहू (एमसीबीयू छतरपुर) द्वितीय और महाप्रसाद प्रजापति (शासकीय महाविद्यालय लवकुश नगर) तृतीय स्थान पर रहे। महिला वर्ग में नेहा देवी अनुरागी (शासकीय महाविद्यालय लवकुश नगर) ने गोल्ड, प्रिंसी खंगार (शासकीय पीजी महाविद्यालय पन्ना) ने सिल्वर और ज्योति पाल (एमसीबीयू छतरपुर) ने ब्रॉन्ज पदक जीता।
हर्डल दौड़ में भी पुरुष और महिला वर्गों के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 110 मीटर हर्डल पुरुष वर्ग में मोहित यादव (शासकीय महाविद्यालय टीकमगढ़) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर हर्डल महिला वर्ग में नेहा अनुरागी प्रथम और शिवानी लोधी (शासकीय महाविद्यालय बंडा) द्वितीय स्थान पर रहीं।
हैमर थ्रो पुरुष वर्ग में शिवम साहू (एमसीबीयू छतरपुर) ने गोल्ड, ज्योतेंद्र खटीक (शासकीय महाविद्यालय पन्ना) ने सिल्वर और सोहेल खान (शासकीय महाविद्यालय लवकुश नगर) ने ब्रॉन्ज पदक जीता। महिला वर्ग में कुमकुम मिश्रा (शासकीय महाविद्यालय महाराजपुर) प्रथम, पूजा विश्वकर्मा (शासकीय महाविद्यालय लवकुश नगर) द्वितीय और नेहा गौंड (शासकीय पीजी महाविद्यालय पन्ना) तृतीय रही। पुरस्कार वितरण समारोह में क्रीड़ा प्रभारी नन्दकिशोर पटेल ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का सफल संचालन अभिनव दुबे ने किया।
