औद्योगिक विकास पर मानव संसाधन संकट की चोट, उद्योग एवं व्यापार केंद्र में जीएम सहित 13 पद खाली, योजनाएं ठप, उद्यमी हताश

स्थानीय उद्योग संगठनों का कहना है कि फैक्ट्री इंस्पेक्शन देर से हो रहे हैं, नए उद्यमों को लोन/सब्सिडी अनुमोदन में देरी है और औद्योगिक क्षेत्रों की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कई उद्यमियों ने सवाल उठाया है जब योजनाएं जमीन पर उतर ही नहीं रहीं, तो जिले में उद्योग, निवेश और रोजगार आखिर कैसे बढ़ेंगे?संयुक्त संचालक बोले शासन को भेजे पत्रसंयुक्त संचालक टीआर रावत ने स्थिति स्वीकार करते हुए कहा—मेरे पास सागर, पन्ना, रीवा समेत कई जिलों का प्रभार है, ऐसे में रोजाना छतरपुर आना संभव नहीं। शासन को कई बार पत्र भेजा गया है, लेकिन नियमित पोस्टिंग न होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं।