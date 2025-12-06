खाद संकट ने पूरे जिले को जकड़ा: छतरपुर-हरपालपुर दो जगहों पर फूटा गुस्सा, सडक़ों पर उमड़ी नाराजगी

शुक्रवार सुबह छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में अचानक किसानों की भीड़ उमड़ी और देखते ही देखते सटई रोड पर जाम लग गया। किसानों का कहना था कि कई दिनों से खाद के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। मार्कफेड और सहकारी समितियों में पर्याप्त स्टॉक नहीं है। वितरण प्रणाली अव्यवस्थित, अफसर मौके पर नहीं आते हैं। खेत बोने का समय निकल रहा है, फसल प्रभावित होने का डर किसानों को सता रहा है।स्थानीय किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग पर उदासीनता और गैरजिम्मेदार रवैये का आरोप लगाया। कई किसानों ने कहा कि रोज आओ- लाइन लगाओ- खाली वापस जाओ, जैसी स्थिति देख रहे हैं। जाम की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। दोपहर तक समझाइश के बाद जाम खोला गया। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो आंदोलन और उग्र होगा।