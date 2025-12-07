आदिवर्त संग्रहालय में स्थापित गुरुकुल में नई पीढ़ी को मिलेगी मध्यप्रदेश की लोक कला, शिल्प और संगीत की सीख, मुख्यमंत्री कल करेंगे लोकार्पण

गुरुकुल में लगभग 250 कलाकारों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी, जहां वे अनुभवी गुरुओं से विभिन्न लोककलाओं का व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसमें एक ही स्थान पर पांच प्रमुख शिल्प विधाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोककलाओं को जीवित रखना और नई पीढ़ी में इनकी महत्ता को समझना है।