MA, M.com, M.sc करने वालों के लिए आया नया नियम, पासिंग नंबर में बदलाव

अब तक पीजी परीक्षाओं में थ्योरी 100 नंबर की होती थी, जिसमें 85 नंबर थ्योरी और 15 नंबर इंटरनल के जोड़े जाते थे। कुल अंकों के आधार पर ही विद्यार्थियों को पास-फेल माना जाता था। नए बदलाव में थ्योरी 60 और इंटरनल 40 नंबर के होंगे। इनमें पास होने के लिए थ्योरी में 24 और इंटरनल में 16 नंबर लाना जरूरी होंगे। यानी अब कुल अंकों के पासिंग अंक मान्य नहीं होंगे। विद्यार्थियों को दोनों परीक्षा में पासिंग नंबर लाना होंगा।