मैराथन में फिनिशिंग लाइन से 100 मीटर पहले धावक को आया हार्ट अटैक, कोलकाता से आया था युवक

बताया जा रहा है कि, मैराथन के दौरान आर्यन सड़क पर बहुत अच्छे ढंग से दौड़ रहे थे। लेकिन, फिनिशिंग लाइन से कुछ ही दूरी पर उन्हें सीने में अचानक दर्द उठा, जो इतना तेज था कि, आर्यन नीचे बैठ गए। पीछे दौड़ रहे डॉक्टर भरत रावत ने दौड़ पूरी करने के बजाय आर्यन की जान बचाने को प्राथमिकता दी। उन्होंने आर्यन को सीपीआर दिया। करीब 10 मिनट सीपीआर देने के बाद आर्यन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, ताकि मौत की असली वजह पता चल सके।