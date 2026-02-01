‘समग्र ID’ के लिए रिश्वत लेते पकड़ाई आउटसोर्स महिला कर्मचारी, रंगे हाथों गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक समग्र आइडी बनवाने आई युवती से नगर निगम मुख्यालय में पदस्थ महिला कर्मचारी ने 400 रुपए रिश्वत मांगी। कर्मचारी ने 300 रुपए ऑनलाइन लिए। 100 रुपए लेने के लिए मुख्यालय के गेट पर बुलाया। यह रुपए लेते एमआइसी सदस्य मनीष शर्मा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। निगम अफसरों ने कर्मचारी को हटाने का दावा किया है। शर्मा ने बताया कि प्रकाश नगर निवासी युवती आकांक्षा ने समग्र आइडी के लिए निगम मुख्यालय में आवेदन किया था।