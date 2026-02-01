संघ प्रचारक ने ज्ञान केंद्र के लिए संघ को समर्पित किया करोड़ों का पैतृक मकान, सोसायटी करेगी संचालन

इंदौर. आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे बच्चे, जो प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारियां नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और अन्य साधन संसाधन मुहैया कराने संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक ने सोसायटी तैयार की है। इसके लिए संघ प्रचारक ने अपना करोड़ों का पैतृक मकान दान कर दिया है। इसी भवन में यह सोसायटी काम करेगी। आधुनिक भवन की रविवार को शुरुआत होगी। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी, सीएम डॉ. मोहन यादव सहित कई अन्य संघ प्रचारक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।