1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

Union Budget 2026: आम बजट से व्यापारियों को बड़ी उम्मीद, टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत !

Union Budget 2026: केंद्र सरकार के बजट से आम लोगों के साथ ही व्यापारी वर्ग को भी राहत मिलने की उम्मीद है....

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Feb 01, 2026

Union Budget 2026

Union Budget 2026 प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

Union Budget 2026: केंद्र सरकार के बजट से आम लोगों के साथ ही व्यापारी वर्ग को भी राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे रिकॉर्ड 9वीं बार बजट पेश करेंगी। इससे पहले वे राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारमण को दही-चीनी खिलाई। इस बजट में सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। कयास हैं कि नौकरीपेशा लोगों के लिए 13 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। वहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से सोना-चांदी की कीमतें घट सकती हैं।

व्यापारी वर्ग को मिल सकती राहत

केंद्र सरकार के बजट से आम लोगों के साथ ही व्यापारी वर्ग को भी राहत मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ी राहत मिल सकती है। उच्चतम कर स्लैब को भी बढ़ाया जा सकता है। उद्योगों, खासकर आइटी सेक्टर की सब्सिडी पॉलिसी पर नजर है तो आम लोग होम लोन की ब्याज दर में राहत मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं। महिलाएं घरेलू उपयोग के सामान सस्ता करने वाली घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग की टैक्स स्ट्रक्चर को सरलीकर व राहत पैकेज की उम्मीद है। सियागंज व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल के मुताबिक, जीएसटी रिफार्म 2 योजना के तहत राहत पैकेज मिलने की उम्मीद व्यापारी वर्ग कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दी प्रतिक्रिया

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की बजट 2026 को लेकर प्रतिक्रया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट है।

क्या हो सकता है सस्ता और महंगा

बता दें कि बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी के घटने-बढ़ने से कुछ सामान ऊपर-नीचे होते हैं। इस बार बजट में सोना-चांदी सस्ते हो सकते हैं। साथ ही सब्जी से लेकर आपके स्मार्टफोन तक भी सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार सोना-चांदी पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3 हजार रुपए और चांदी 6 हजार रुपए सस्ती हो सकती है। वहीं बजट को लेकर

ये भी पढ़ें

हैकर्स सावधान…! तैयार हो रहे 5 हजार ‘साइबर कमांडो’, आमजन को देंगे सुरक्षा
भोपाल
cyber commandos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 11:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Union Budget 2026: आम बजट से व्यापारियों को बड़ी उम्मीद, टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत !
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘समग्र ID’ के लिए रिश्वत लेते पकड़ाई आउटसोर्स महिला कर्मचारी, रंगे हाथों गिरफ्तार

Outsourced female employee
इंदौर

‘फोटोकॉपी को नहीं माना जाएगा सबूत’, 150 करोड़ के घोटाले पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

150 crore indore sewerage scam high court rejected photocopy as evidence mp news
इंदौर

संघ प्रचारक ने ज्ञान केंद्र के लिए संघ को समर्पित किया करोड़ों का पैतृक मकान, सोसायटी करेगी संचालन

indore
समाचार

शादी से इनकार पर इंजीनियर ने युवती के फोटो मॉर्फ कर बनाए न्यूड, परिजन-रिश्तेदारों को पोस्ट से भेजे

indore
समाचार

कटी गर्दन से फूटी खून की धार…फिर MP के डॉक्टरों ने दिया ‘जीवनदान’, जोड़ दी कटी हुई गर्दन

indore news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.