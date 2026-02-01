Union Budget 2026: आम बजट से व्यापारियों को बड़ी उम्मीद, टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत !

केंद्र सरकार के बजट से आम लोगों के साथ ही व्यापारी वर्ग को भी राहत मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ी राहत मिल सकती है। उच्चतम कर स्लैब को भी बढ़ाया जा सकता है। उद्योगों, खासकर आइटी सेक्टर की सब्सिडी पॉलिसी पर नजर है तो आम लोग होम लोन की ब्याज दर में राहत मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं। महिलाएं घरेलू उपयोग के सामान सस्ता करने वाली घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग की टैक्स स्ट्रक्चर को सरलीकर व राहत पैकेज की उम्मीद है। सियागंज व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल के मुताबिक, जीएसटी रिफार्म 2 योजना के तहत राहत पैकेज मिलने की उम्मीद व्यापारी वर्ग कर रहा है।