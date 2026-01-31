कटी गर्दन से फूटी खून की धार…फिर MP के डॉक्टरों ने दिया ‘जीवनदान’, जोड़ दी कटी हुई गर्दन

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया मरीज बेहद गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा था। सांस लेने में अत्यधिक परेशानी को देखते हुए तत्काल ट्रेकियोस्टॉमी कर कुछ दिनों के लिए अलग श्वसन मार्ग बनाया गया। मरीज को आइसीयू में निगरानी में रखा गया। पांच दिनों तक गहन चिकित्सा विभाग में रखकर उपचार किया गया। इस दौरान मरीज को पांच यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। 7 दिन बात हालत में सुधार के बाद मरीज को वार्ड में शिफ्ट किया गया और मुंह से भोजन शुरू कराया गया। दस दिन बाद उसकी सांस की नली भी सुरक्षित रूप से निकाल दी गई। मरीज की आवाज लौट आई और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर 31 जनवरी को डिस्चार्ज किया गया।