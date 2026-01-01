इंदौर में लाइव रोबोटिक सर्जरी ने दिखाया चिकित्सा का हाईटेक चेहरा

डॉ. सुशील भाटिया ने कहा कि यहां प्रदर्शित रोबोटिक और लेजर तकनीक मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। डॉ. संजय शिंदे ने कहा, ‘स्वस्थ जीवनशैली ही हर बीमारी की पहली दवा है। लोग फिट रहेंगे तो अस्पतालों की जरूरत कम पड़ेगी। डॉ. नितीश पाटीदार ने बताया कि 70 से अधिक इंटरनेशनल फैकल्टी और इतने बड़े स्तर की लाइव सर्जरी का इंदौर में होना गर्व की बात है। डॉ. रवि नागर ने कहा कि यहां सीखी गई तकनीकें छोटे शहरों और गांवों तक बेहतर इलाज पहुंचाने में मदद करेंगी। डॉ. श्याम अग्रवाल ने कहा कि लोग शर्म या लापरवाही के कारण यूरोलॉजी की समस्याएं छिपा लेते हैं, जबकि समय पर जांच से अधिकतर बीमारियां पूरी तरह ठीक हो सकती हैं।