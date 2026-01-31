31 जनवरी 2026,

शनिवार

इंदौर

घर से 30 मीटर दूर पलंग पेटी से निकली बच्चे की लाश, जो परिवार के साथ ढूंढ रहा था वही निकला कातिल

Indore News : 13 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के देव श्री अपार्टमेंट में हुई इस वारदात ने भरोसे, इंसानियत और सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 31, 2026

Indore News

13 साल के बच्चे की पलंग पेटी से लाश मिलने से फैली सनसनी (Photo Source- Patrika)

Indore News : मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एमआईजी थाना इलाके में 13 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के देव श्री अपार्टमेंट में हुई इस वारदात ने भरोसे, इंसानियत और सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि, पड़ोस के फ्लैट में रहने वाला जो युवक परिवार के साथ मिलकर बच्चे को तलाश रहा था अगली सुबह उसी के फ्लैट की पलंग पेटी से मासूम की लाश मिली है।

बताया जा रहा है कि, गुमशुदगी के बाद देर रात को 13 वर्षीय अली कादरी पिता आफताब कादरी के रूप में हुई है। छात्र के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस आफताब की तलाश में जुट गई थी। अली के गुम होने के बाद से पड़ोस में रहने वाला 21 वर्षीय रेहान खुद परिवार के साथ अली को ढूंढ रहा था। इसी बीच केस दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरु की तो रेहान बच्चे को ढूंढने में और तत्परता दिखाता नजर आया। यही बात पुलिस को खटक गई, जिसके चलते पुलिस ने तफ्तीश का एंगल जब उसकी तरफ मोड़ा तो जो खुलासा हुआ उसने अली के घर वालों के साथ-साथ पुलिस को भी चौंका कर रख दिया।

इस तरह खुलती गई साजिश

बच्चे की तलाश के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वॉड को सूचित किया। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वॉर्ड की टीम को अपार्टमेंट की छत पर खून से सनी जैकेट मिली। बिल्डिंग के पीछे अी का स्कूल बैग बरामद हुआ। सुराग सीधे तीसरी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन, इस तरह सामने आई चीजों पर पुलिस को संदेह हुआ। उसने उसी आधार पर रेहान के खिाफ छानबीन की तो उसके तार रेहान के फ्लेट तक गए। डॉग स्क्वार्ड की टीम ने रेहान के फ्लैट नंबर 42 की तलाशी ली। यहां एक कमरे में रखी पलंग पेटी खोली गई तो उसमें आफताब का शव बरामद हुआ।

आरोपी का आपराधिक बैकग्राउंड भी निकला

छात्रा का शव मिलते ही पुलिस ने 21 वर्षीय आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी ये भी सामनेआी है कि, आरोपी रेहान का एक भाई पहले से ही हत्या के मामले में जेल में बंद है। जनकारी ये भी है कि, रेहान के साथ उसका एक साथी भी अली की हत्या में शामिल था। पुलिस अब फरार साथी की तलाश में जुट गई है।

TI की सूझबूझ से हुआ खुलासा

मामले को लेकर एमआईजी थाना प्रभारी सी.बी सिंह का कहना है कि, मामला संज्ञान में आते ही बच्चे की तलाश में मैरे साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की तलाश शुरू की। इसी दौरान पहला संदेह तो ये रहा कि, जिस तरह घटनाक्रम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, असल में घटनाक्रम वैसा है नहीं। दूसरी शक रेहान पर ये हुआ कि, आरोपी रेहान हर समय पुलिस के आगे-पीछे घूम रहा था और पुलिस की हर एक गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहा था। इसपर, थाना प्रभारी ने एक टीम रेहान के पीछे लगाई और गहराने पर जब उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने सब कुछ कबूल कर लिया। इस मामले में एक और चौकाने वाली बात ये भी है कि, आरोपी की एक बुजुर्ग दादी भी उसी फ्लैट में रहती हैं, उन्हें भी हत्या के बारे में पहले से पता था।

MP News

Published on:

31 Jan 2026 02:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / घर से 30 मीटर दूर पलंग पेटी से निकली बच्चे की लाश, जो परिवार के साथ ढूंढ रहा था वही निकला कातिल
इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

