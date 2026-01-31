घर से 30 मीटर दूर पलंग पेटी से निकली बच्चे की लाश, जो परिवार के साथ ढूंढ रहा था वही निकला कातिल

मामले को लेकर एमआईजी थाना प्रभारी सी.बी सिंह का कहना है कि, मामला संज्ञान में आते ही बच्चे की तलाश में मैरे साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की तलाश शुरू की। इसी दौरान पहला संदेह तो ये रहा कि, जिस तरह घटनाक्रम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, असल में घटनाक्रम वैसा है नहीं। दूसरी शक रेहान पर ये हुआ कि, आरोपी रेहान हर समय पुलिस के आगे-पीछे घूम रहा था और पुलिस की हर एक गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहा था। इसपर, थाना प्रभारी ने एक टीम रेहान के पीछे लगाई और गहराने पर जब उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने सब कुछ कबूल कर लिया। इस मामले में एक और चौकाने वाली बात ये भी है कि, आरोपी की एक बुजुर्ग दादी भी उसी फ्लैट में रहती हैं, उन्हें भी हत्या के बारे में पहले से पता था।