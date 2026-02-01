1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

शादी से इनकार पर इंजीनियर ने युवती के फोटो मॉर्फ कर बनाए न्यूड, परिजन-रिश्तेदारों को पोस्ट से भेजे

हुलिया बदलकर विभिन्न जिलों के डाक घर जाता था, महीनों तक मानसिक प्रताड़ना, क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Hussain Ali

Feb 01, 2026

indore

इंदौर. युवती से शादी के लिए कुंडली नहीं मिलने पर परिजनों के इनकार से नाराज एक इंजीनियर युवक ने बदले की आग में सारी हदें पार कर दीं। आरोपी ने युवती के फोटो मॉर्फ कर न्यूड बनाए और उन्हें युवती के मोहल्ले, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को डाक के जरिए भेजकर लंबे समय तक मानसिक प्रताड़ना दी। मामला सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।मेट्रिमोनियल साइट से संपर्क, फिर रची साजिश

आरोपी ने सबसे पहले मेट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती से संपर्क किया था। बातचीत के बाद उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुंडली नहीं मिलने पर युवती के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। इसी से आहत होकर आरोपी ने युवती और उसके परिवार से बदला लेने की साजिश रच डाली। अपराध से जुड़े धारावाहिक देखकर एडिट किए फोटोअपराध से जुड़े धारावाहिक देखकर आरोपी ने युवती के फोटो एडिट किए और उन्हें न्यूड रूप में तैयार किया। इसके बाद अलग-अलग जिलों के डाकघरों से पोस्ट कर ये फोटो युवती के रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों तक भेजे गए। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती के घर के आसपास भी न्यूड फोटो वाले पोस्टर लगाए, जिससे परिवार की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।

जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक जारी रही प्रताड़ना

परिजनों की शिकायत के बावजूद आरोपी लगातार वारदात को अंजाम देता रहा। जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच कुल 7 बार न्यूड फोटो डाक से भेजे गए। इस दौरान पीड़ित परिवार गंभीर मानसिक तनाव से गुजरता रहा।

हुलिया बदलकर करता था वारदात

पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी हर बार अलग तरीका अपनाता था। चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी लगाता था, ताकि कोई पहचान न सके। डाकघर पहुंचने के लिए 2-3 बसें बदलता था। आरोपी ने उज्जैन, देवास, खांतेगांव, आष्टा और धार के डाकघरों का इस्तेमाल कर फोटो पोस्ट किए। इस तरह वह खुद की पहचान छिपाकर अपराध करता रहा।

क्राइम ब्रांच की तकनीकी जांच से खुला मामला

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, वर्ष 2025 में बाणगंगा थाने में पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। तकनीकी साक्ष्य और डाक संबंधी जानकारियों के आधार पर आरोपी आयुष अग्निहोत्री, निवासी वैशाली नगर को गिरफ्तार किया गया।

इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट निकला आरोपी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पेशे से इंजीनियर है और डेटा एनालिस्ट के रूप में कार्य करता है। उसने अपराध से जुड़े सीरियल देखकर इस तरह की वारदात करने की योजना बनाई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Feb 2026 12:57 am

Hindi News / News Bulletin / शादी से इनकार पर इंजीनियर ने युवती के फोटो मॉर्फ कर बनाए न्यूड, परिजन-रिश्तेदारों को पोस्ट से भेजे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

जयपुर में इंसानियत तार-तार: एक दिन की नवजात नाले में फेंकी, कचरा बीनने वाले की सतर्कता से मौत के मुंह से लौटी मासूम

Jaipur News
जयपुर

चांदनी चौक में 5 दिन बाद फिर बड़ा विस्फोट, बस स्टैंड के पास जोरदार धमाके से सहमे लोग, सामने आया CCTV

Ratlam News
रतलाम

मौसम लेगा करवट: पांच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट

Five Western Disturbances active rain alert for next 48 hours mp weather news
ग्वालियर

बड़ा खुलासा: बच जाते अजित पवार, अगर MP से भेज दिया जाता ये एक पत्र!

ajit pawar plane crash aviation department Learjet 45 aircraft cm mohan yadav mp news
भोपाल

पर्यटन मंत्री के गढ़ में SIR प्रकिया में फर्जीवाड़ा! जबरन वोटरों का नाम कटवाने की कोशिश

fake voter deletion objections in tourism minister constituency sir 2025 damoh mp news
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.