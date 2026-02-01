शादी से इनकार पर इंजीनियर ने युवती के फोटो मॉर्फ कर बनाए न्यूड, परिजन-रिश्तेदारों को पोस्ट से भेजे

आरोपी ने सबसे पहले मेट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती से संपर्क किया था। बातचीत के बाद उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुंडली नहीं मिलने पर युवती के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। इसी से आहत होकर आरोपी ने युवती और उसके परिवार से बदला लेने की साजिश रच डाली। अपराध से जुड़े धारावाहिक देखकर एडिट किए फोटोअपराध से जुड़े धारावाहिक देखकर आरोपी ने युवती के फोटो एडिट किए और उन्हें न्यूड रूप में तैयार किया। इसके बाद अलग-अलग जिलों के डाकघरों से पोस्ट कर ये फोटो युवती के रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों तक भेजे गए। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती के घर के आसपास भी न्यूड फोटो वाले पोस्टर लगाए, जिससे परिवार की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।